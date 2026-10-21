CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var - Son Dakika
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CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var

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CHP\'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
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CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ihraç edilmesi istenecek yeni isimler belirlendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada, "Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve İBB Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ile Melendiz Dalyan İzgi kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.” dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yeni ihraç kararları açıklandı. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'nin İBB Meclis Üyesi Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi, partiden "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildi.

CHP MYK TOPLANDI

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeni disiplin kararları alındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, üç partilinin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI VE İKİ İSİM İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Disipline sevk edilen isimler arasında Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Ülkü İnanlı ve Melendiz Dalyan İzgi bulunuyor. Parti yönetimi, söz konusu isimler için resmi süreci başlattı.

Karar "tedbirli" olarak alındığı için, adı geçen kişilerin parti içindeki hak ve yetkileri disiplin kurulu son kararı verene kadar donduruldu. İhraç talebiyle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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    Yorumlar (1)

  • ZİYA BAŞKAN ZİYA BAŞKAN:
    cHP’nin ihraç edeceği tek kişi var butlancıları ihraç etse yeter 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var - Son Dakika
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