Kakao İhracatı Türkiye'de Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kakao İhracatı Türkiye'de Rekor Kırdı

16.02.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2021-2025'te kakao ihracatını 2 katına çıkararak 1,7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'de, iklim koşulları nedeniyle yetiştirilemeyen kakaonun ihracatı, 2021-2025 döneminde 2 katına çıkarak, geçen yıl 1 milyar 664 milyon 947 bin dolara ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kakao dünyada Güney Amerika ve Afrika kıtalarında yetiştiriliyor. Türkiye'de ise Akdeniz bölgesinde hobi amaçlı üretimi yeni yeni denenmeye başlanan kakao, başta çikolata olmak üzere, gıda sanayisinde vazgeçilmez bir yere sahip bulunuyor. Türkiye, kakao ticaretini ham ve kullanıma hazır hale getirilmiş olmak üzere iki şekilde de gerçekleştiriyor. Pek çok kullanım alanıyla kakaonun Türkiye'de işlenerek, nihai ürüne dönüştürülmesi ve bu şekilde yurt dışı pazarlara açılması da ihracat verilerine yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 775 milyon 496 bin dolar olan kakao ihracatı, 2022'de 942 milyon 577 bin dolara, 2023'te 1 milyar 20 milyon 668 bin dolara ve 2024'te ise 1 milyar 127 milyon 346 bin dolara çıktı. Geçen yıl ise söz konusu ihracat rakamı, 1 milyar 664 milyon 947 bin dolarla, tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, 2021-2025 döneminde kakao ihracatında,yüzde 114,7 artış görüldü. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin toplam kakao ihracatı, 5,5 milyar doları aştı.

İhracatta ABD, ithalatta Kotdivuar lider

En fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında geçen yıl yapılan 1,7 milyar dolarlık ihracatın, yaklaşık 244 milyon dolarının ABD'ye yapıldığı görüldü. Bu ülkeyi, sırasıyla 175 milyon dolarla Irak, 102,8 milyon dolarla İran, 74,2 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 69,5 milyon dolarla Rusya izledi.

İthalat yapılan ülkeler incelendiğinde ise geçen yıl yapılan toplam 2,2 milyar dolarlık ithalatın, 567 milyon doları Kotdivuar kaynaklı olarak kayıtlara geçti. Burayı 331,1 milyon dolarla Gana, 297,8 milyon dolarla Hollanda, 143,6 milyon dolarla Almanya ve 122,6 milyon dolarla Belçika takip etti.

Kakaoda 2025 yıl sonu itibarıyla en fazla ihracat ve ithalat yapılan ilk 5 ülke (milyon dolar) şöyle sıralandı:

ÜlkeİhracatÜlkeİthalat
ABD244Kotdivuar567
Irak175Gana331,1
İran102,8Hollanda297,8
Suudi Arabistan74,2Almanya143,6
Rusya69,5Belçika122,6
Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kakao İhracatı Türkiye'de Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:19:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kakao İhracatı Türkiye'de Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.