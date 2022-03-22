Kale Banyo'dan "Yaşam için su, dünya için iyilik" hareketi - Son Dakika
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Kale Banyo'dan "Yaşam için su, dünya için iyilik" hareketi

22.03.2022 16:43
Kale Banyo'dan "Yaşam için su, dünya için iyilik" hareketi

Kale Banyo, Dünya Su Günü'nde su kıtlığının yaşamı olumsuz etkilediği Gambiya'da su kuyularının açılmasına destek verdi.

Kale Banyo, Dünya Su Günü'nde su kıtlığının yaşamı olumsuz etkilediği Gambiya'da su kuyularının açılmasına destek verdi.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana geçen 65 yılda, daima pozitif etki yaratan döngüsel projelere yatırım yapmayı önceliklendiren Kale Grubu, sürdürülebilir bir dünya adına faaliyetler gerçekleştiriyor.

Sen de Gel Derneği'nin 10 yıldır Gambiya'da gerçekleştirdiği yerel kalkınma çalışmalarına destek olmak için harekete geçen Grup, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Gambiya'nın farklı bölgelerinde su kuyularının açılmasına maddi destek verdi.

Kale Banyo'nun desteğiyle; Demba Kumtel'de, Mama Sutu'da, Sare Batc'te, Kerr Sait Sowe'da, Jamali Berreh'te ve Kerr Jarja'da olmak üzere tam 6 su kuyusu açtı.

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Dünya Su Günü, Yatırım, Gambiya, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kale Banyo'dan 'Yaşam için su, dünya için iyilik' hareketi - Son Dakika


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