Kaleseramik, seramik sektörünün küresel buluşması "Coverings 2022"ye hazırlanıyor - Son Dakika

Kaleseramik, 5-8 Nisan'da Las Vegas'ta düzenlenecek ABD'nin en büyük seramik fuarlarından Coverings 2022'ye hazırlanıyor.

Şirket açıklamasına göre, ABD'nin en büyük, dünyanın ise sayılı seramik fuarlarından biri olan Coverings'in, her yıl olduğu gibi bu sene de küresel seramik sektörünün en önemli buluşma yeri olması bekleniyor.

Türkiye'nin "lider", Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 17'nci büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik de bu organizasyona sürdürülebilir ürün ve tasarımlarıyla katılıyor.

Markalarının en yeni koleksiyonlarıyla birlikte bu yıl özellikle seramik sektöründe öne çıkan Kalesinterflex ürünüyle fuarın ilgi odağı olmayı hedefleyen Kaleseramik, fuarda, seramiğin konvansiyel kullanımını genişleten Kalesinterflex'in yeni kullanım alanlarını öne çıkaracak.

Bu yıl 5-8 Nisan'da Las Vegas'ta düzenlenecek Coverings 2022 için çalışmalarını tamamlayan Kaleseramik; her biri alanında öncü markalardan olan Çanakale Seramik, Kalebodur, Edilcuoghi, Edilgres ve T-ONE by Kale'nin en yeni ürün ve tasarımlarıyla yer alacak.

Kaleseramik, fuarda, özgün mimarinin malzemesi Kalesinterflex'ten doğan yeni ürün grubu T-One by Kale ve geleceğin teknolojisini tasarımla birleştiren Sinterflex ürünlerinin yanı sıra yine yüzeyde metalik bir hava yaratan yeni ürün grubu Marmo Metallo ile Çanakkale Seramik'in yeni koleksiyonu Formart ve Urban serisi ürünlerini dünya pazarına sunacak.

Katıldığı fuarlarda, aynı zamanda stant tasarımına da özel önem veren Kaleseramik, Coverings 2022'de yine özel bir stant konsepti ile yer alacak. Kaleseramik, Konsept ve Tasarım Bölümü'nün imzasını taşıyan 112 metrekarelik standında Kale Grubu'nun daha iyi yaşamın inşası için başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketi çerçevesinde, katılımcılarına etkileşimi yüksek ve ilham veren özel bir konsept ile deneyim sunmaya hazırlanıyor.

"Coverings 2022'ye özel olarak hazırlandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, 2021 yılında faaliyet gösterdikleri karo, vitrifiye ve armatür pazarlarında, pazarın üstünde bir büyüme gösterdiklerini belirterek, "Yurt içi pazarlarda olduğu gibi, yurt dışı pazarlar da büyüme ve karlılık alanında başarılı bir yıl geçirdik. Özellikle ihracat noktasında 2022 sonu itibarıyla 150 milyon dolara ulaşma gibi bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak adına da Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde, pazarlama ve satış yapmak üzere bölgesel ofisler kurmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Pandeminin etkisinin azalacağını düşündüğümüz önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımızı daha da hızlandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanında ürünlerini 100'ün üzerinde ülkeye ihraç eden bir şirket olarak amaçlarının, ihracattaki başarılarına yeni bir halka eklemek ve Kaleseramik'i küresel pazarın lider firmalarından biri haline getirmek olduğunu aktaran Akbaş, şunları kaydetti:

"Bunun için de uluslararası ihtisas fuarlarını önemli bir araç olarak görüyoruz. Sektörün alıcı ve satıcı taraflarını buluşturan bu fuarlar, bizim için hem yeni ürünlerimizi tanıtmak hem uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına çok önemli bir görevi görüyorlar. Fuarların bu özelliğinden faydalanarak yurt dışında daha fazla insana ulaşmaya ve ürünlerimizi daha uzak pazarlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Coverings de seramik sektöründe küresel oyuncuların bir araya geldiği çok önemli bir fuar. Bu nedenle de Las Vegas'ta bu yıl düzenlenecek Coverings 2022'ye özel olarak hazırlandık. Fuarda, prestijli markalarımızın en yeni ürünlerini tanıtmanın yanında, aynı zamanda başlattığımız 'İyi Bak Dünyana' hareketi doğrultusunda tüm katılımcılara sürdürülebilirlik mesajı vereceğiz. Kaleseramik olarak, bu fuarda da yine geleceğin mimarisine ışık tutan ürünlerimiz, özel tasarım standımız ve gezegene sahip çıkma temamızla fark yaratacağımıza inanıyoruz."