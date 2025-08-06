Kalıntısız Üzüm Yetiştiriciliğinde Başarı Hikayesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki kadın girişimci Müşerref Üründü, 40 yaşında başladığı üniversite eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra eşiyle birlikte kendi bağında kalıntısız ve aktifsiz üzüm yetiştirmeyi başardı. Eşi Mete Üründü ile birlikte toplam 20 dönümlük bağ alanında dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü hiçbir zirai kalıntı ve aktif madde içermeden yetiştiren Üründü çifti, yaklaşık 40 tonluk sağlıklı ve kaliteli ürün elde etti.

İki yıl önce üniversite sınavına girerek Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bağcılık Bölümünü kazanan Müşerref Üründü, bu yıl bölümünü birincilikle tamamladı. Aynı sınavla Kooperatifçilik Bölümünü kazanan eşi Mete Üründü de başarıyla mezun oldu. Edindikleri bilgileri bağlarında uygulamaya başlayan çift, sağlıklı üretim modeliyle örnek oldu.

"Üniversitede öğrendiklerimizi bağımızda uyguladık"

Kadın girişimci Müşerref Üründü, kalıntısız üzüm üretme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Kalıntısız üzüm yetiştirdik. Zirai danışmanımız ile işbirliği yaparak insan sağlığına zararı olmayan, aktifsiz üzüm yetiştirdik. Gayet güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah alıcılar ve insanlar tarafından da takdir görürüz. İki yıl önce eşimle birlikte üniversite sınavına girip, Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu'nu kazandık. Ben Bağcılık, eşim Kooperatifçilik bölümüne yerleşti. Bu sene mezun olduk. Daha iyi nasıl yapabiliriz, bazı şeyleri karadüzen değil daha bilinçli üretici olarak yapalım diyerek okulda öğrendiklerimizi kendi bağımızda uyguladık. Güzel sonuçlar elde ettik."

"Babamın vasiyetini yerine getiriyoruz"

Eşi Mete Üründü ise süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

"2021 yılında babam Turgut Üründü'nün vefat etmesiyle kendimizi çiftçiliğin içinde bulduk. Rahmetli babam insan hayatının çok önemli olduğunu, bize her zaman telkin ederdi. Mümkün olduğunca organik maddelerle ürün yetiştirmeye çalışıyordu. Daha sonra eşimle beraber daha iyi ürün nasıl yetiştirebiliriz diye çalışmaya başladık. Sonra ben 42, eşim 40 yaşındayken üniversite sınavına girdik. Kazandık ve birlikte okuyarak okulumuzu bitirdik. Şimdi birlikte üretime devam ediyoruz."

Analiz raporları: "Aktif madde yok"

Üründü çifti, bağlarından elde ettikleri üzümlerin laboratuvar analizlerini yaptırarak, ürünlerinde aktif madde bulunmadığını raporla belgeledi.

Ziraat Odası'ndan yerinde inceleme

Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, Üründü çiftinin bağını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yalçın, yapılan uygulamaların Avrupa pazarı için çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu arazide yüksek maliyetli olsa da sağlam biyolojik ve bakteriyel ürün kullanıldığını gördük. Hedefimiz Avrupa'ya ihracat yapabileceğimiz ürünler yetiştirmek. Bu sene üzüm oranı düşük ama Alaşehir bu anlamda en şanslı ilçemiz. Üründü ailesinin bağında örnek bir üretim modeli görüyoruz. Buradaki ürünlerde MRL değerinin altında aktif madde sayısı oldukça az. Hedefimiz Avrupa diyoruz, o zaman bu ailede olduğu gibi hasat dönemlerinde aktif madde içermeyen biyolojik ürünler kullanılmalı. Hala bazı alanlarda bilinçsiz ilaçlama yapıldığını görüyoruz. Bunun da önüne geçilmesi ve analizlerle takip edilmesi gerekiyor. Kalıntı oranı sıfır çıkan üreticilerin ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." - MANİSA