Kamboçya-Türkiye Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamboçya-Türkiye Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Kamboçya-Türkiye Ekonomik İlişkileri Güçleniyor
03.07.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANKON Başkanı Cevahiroğlu, Kamboçya Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek yatırım fırsatlarını görüştü.

SANAYİ ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında görüşme gerçekleştirdi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Sok Chea'yı ziyaret etti. Cevahiroğlu, ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, "SANKON üyesi şirketler olarak Kamboçya Krallığı'nın yatırım projeleri ile yakından ilgileniyoruz. Türk şirketleri olarak inşaat, enerji, teknoloji, sağlık gibi yatırım projelerinde görev almaya hazırız" dedi.

BÜYÜKELÇİ CHEA'DAN TÜRK ŞİRKETLERE DAVET

Kamboçya Krallığı Ankara Büyükelçisi Sok Chea, toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek, "Her iki ülke arasındaki ilişkilerimiz en üst seviyelerdedir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Chea, SANKON heyetine Kamboçya Krallığı'nın projeleri ve yatırım olanakları hakkında bilgi vererek, Türk şirketlerini Kamboçya Krallığı'na yatırım yapmaya ve ticaret yapmaya davet etti.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Kamboçya, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamboçya-Türkiye Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:11:25. #7.12#
SON DAKİKA: Kamboçya-Türkiye Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.