Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları artırıldı

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları artırıldı

Cumhurbaşkanı Kararları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliğiyle kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi oranı ise yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı. Yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

21.05.2024 08:35
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Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi de yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkartıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi. Söz konusu oran yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

Öte yandan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yıllık yüzde 24 olarak uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, yüzde 48 olarak belirlendi.

Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizi oranları artırıldı - Son Dakika

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