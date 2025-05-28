Kamu Çalışanlarına Yeni Sigorta Kooperatifi - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu Çalışanlarına Yeni Sigorta Kooperatifi

Kamu Çalışanlarına Yeni Sigorta Kooperatifi
28.05.2025 15:40
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İnsera Sigorta Kooperatifi, kamu çalışanlarına uygun fiyatlı sigorta ve kardan pay imkanı sunuyor.

Kamu çalışanlarına yönelik özel sigorta kooperatifi kuruldu. Kamu çalışanları ve aileleri, artık sigorta ürünlerine yüksek bedeller ödemeyecek.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2025 tarihli kuruluş izni ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 20 Mayıs 2025 tarihli uygunluk görüşüyle Sınırlı Sorumlu İnsera Sigorta Kooperatifi resmen kuruldu. Türkiye'de örnek teşkil edecek bu model, sigortacılık ile kooperatifçiliği aynı çatı altında birleştirerek kamu çalışanlarına hem ekonomik avantajlar hem de ortaklık temelinde bir dayanışma yapısı sunuyor.

Yüksek primlere son

İnsera Sigorta Kooperatifi, başta kamu çalışanları olmak üzere aile bireylerini de kapsayan çok sayıda sigorta branşında piyasaya göre ciddi oranda avantajlı fiyatlar sunuyor. Kamuda çalışanlar trafik, kasko, tamamlayıcı sağlık, konut, seyahat sağlık ve mesleki sorumluluk gibi birçok alanda sigorta poliçelerini ömür boyu artık yüzde 10 ile yüzde 60 arasında indirimli olarak alabilecek.

Sadece sigorta değil, kardan pay da var

Kooperatife üye olan kamu çalışanları, yıl sonunda kooperatifin elde ettiği net kardan da pay alma hakkına sahip olacak. Bu sayede üyeler, yalnızca sigorta hizmeti almayacak, aynı zamanda sistemin bir parçası olarak ekonomik fayda da elde edecek. İnsera Sigorta Kooperatifi'ne toplam 30 bin lira tutarındaki üyelik bedeli ise üç taksitte ödenebiliyor. Üyelik kapsamında ayrıca yıllık aidat ya da ek bir masraf talep edilmiyor.

Kamuda çalışanların kendi kaynaklarıyla kendi sigorta sistemini oluşturmasını sağlıyor

İnsera Sigorta Kooperatifi, kamu çalışanlarına uygun fiyatlı poliçeler sunmakla beraber aynı zamanda güçlü bir dayanışma modeli inşa etmeyi hedefliyor. Bu çerçevede "Senin Poliçen, Senin Sigortan" mottosunu kullanan İnsera, kamuda çalışan bireylerin kendi kaynaklarıyla kendi sigorta sistemini oluşturmasını sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sigorta, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu Çalışanlarına Yeni Sigorta Kooperatifi - Son Dakika

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