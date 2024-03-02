Kamu İdarelerine Teslim Edilen Teminat Mektupları Artık Elektronik Ortamda Yürütülecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu İdarelerine Teslim Edilen Teminat Mektupları Artık Elektronik Ortamda Yürütülecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile kamu idarelerine teslim edilen teminat mektupları ve kefalet senetleri artık elektronik ortamda doğrulanacak, iletilip muhafaza edilecek ve işlemleri elektronik olarak gerçekleştirilecek. Bu düzenleme, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine teslim edilen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini kapsamaktadır. Bankalar ve sigorta şirketleri, belirlenen standartlara ve kurallara uygun olarak elektronik teminat mektubu ve kefalet senedi oluşturacak ve e-teminat uygulaması aracılığıyla iletecektir. Bu düzenleme 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecektir.

02.03.2024 14:31  Güncelleme: 14:35
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Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (e-Teminat Mektubu İşlemleri)", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle bankalar veya sigorta şirketlerince kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektupları ile kefalet senetlerinin doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade güncelleme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kurallar belirlendi.

Söz konusu düzenleme, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerini kapsıyor.

Buna göre, Bakanlıkça belirlenen standartlara ve kurallara uygun, güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda oluşturulan ve muhataba yine elektronik ortamda iletilen banka teminat mektubu ve kefalet senedi olarak tanımlanan e-teminat mektubu, bankalar veya sigorta şirketlerince kendi sistemlerinde oluşturulacak.

Banka, düzenlediği teminat mektubunu, "e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP)", sigorta şirketi ise elektronik kefalet senedini "e-Teminat Mektubu SBR Aktarım Platformları (TMAP)" aracılığıyla e-teminat uygulamasına iletecek.

Belirlenen usul ve esaslarla söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi TMAP ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, e-teminat mektubu olarak kabul edilemeyecek.

Söz konusu tebliğle "Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi)" yürürlükten kaldırıldı.

Düzenleme, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kamu İdarelerine Teslim Edilen Teminat Mektupları Artık Elektronik Ortamda Yürütülecek - Son Dakika

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