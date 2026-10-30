Kamu İhale Kurumu 25 kamu ihale uzman yardımcısı için 9 Kasım'da başvuru açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kamu İhale Kurumu 25 kamu ihale uzman yardımcısı için 9 Kasım'da başvuru açacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu İhale Kurumu, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 25 kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edecek. Adaylar 9 Kasım'da başlayıp 20 Kasım saat 23.59'da sona erecek başvurularını e-Devlet/Kariyer Kapısı üzerinden yapacak.

Kamu İhale Kurumu (KİK), 25 kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7 hukuk fakültesi, 6 iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 10 inşaat mühendisliği ve 2 makine mühendisliği mezunları olmak üzere 25 kamu ihale uzman yardımcısı alınacak.

Uzman yardımcılarının istihdamı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak.

Sınav başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı'nın 'https://kariyerkapisi.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 19 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınavı kazanan adaylara daha sonra bildirilecek.

Kaynak: AA
Kamu İhale KurumuE-DevletEkonomiEğitimGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde dört büyükleri buluşturan isim Menajerinden itiraf Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a derbi sonrası şaşırtan ceza Nedeni skorbord
Galatasaray'a derbi sonrası şaşırtan ceza! Nedeni skorbord
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 09:44:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Kamu İhale Kurumu 25 kamu ihale uzman yardımcısı için 9 Kasım'da başvuru açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android