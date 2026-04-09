Kamu İhale Kurumu'ndan Yönetmelik Değişiklikleri

09.04.2026 12:40
KİK, ihalelerde belgelerle ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yaptı, yeni e-form güncellemeleri geldi.

Kamu İhale Kurumu (KİK), danışmanlık hizmet alımı, hizmet alımı, mal alımı ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde düzenleme yaptı.

Kurum tarafından hazırlanan, danışmanlık hizmet alımı, hizmet alımı, mal alımı, yapım işleri ihaleleri uygulama, ihalelere yönelik başvurulara ilişkin yönetmelik ve tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği değişiklikleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerle, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin evraklar çerçevesinde sunulması istenen eşdeğer belgelerin, kapsamı açıklığa kavuşturuldu.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasındaki entegrasyonla, ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilanço ve iş hacmine yönelik belgelerin her durumda teyit edilebilmesi için ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk 4 ayında olan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yıldan 2 önceki yıla ait belgeler sunulabilecek.

İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde, iş deneyimini tevsik etmek için sunulan diğer belgelerin yanında, sözleşmeye ait damga vergisinin ilk ilan veya davet tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler de başvuru veya teklif kapsamında verilecek. Damga vergisinden istisna ya da muaf olunması durumunda, istisna veya muafiyet gerekçesini açıklayan belge ya da beyanları içeren imzalı veya kaşeli dilekçe sunulacak.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler

Malzemenin idare tarafından yükleniciye verildiği yapım işi sözleşmeleri çerçevesinde düzenlenecek iş deneyim belgelerinde, belge tutarına yansıtılacak malzeme bedeline ilk sözleşme bedelinin yüzde 20'si oranında sınır getirilecek.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde yapılan değişikliklerle de teklif edilecek veya kullanılacak ürüne ilişkin ihale dokümanında yer verilemeyecek hususlar, açıklığa kavuşturulacak.

Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarında, iş kalemlerine ilişkin analizlere dayanak olan bilgi ve belgelerin sunulmaması kuralının uygulanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aya ait yayımlanmış güncel birim fiyat ve rayiçler baz alınacak. Söz konusu aya ait güncel rayiçlerin yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından son yayımlanmış birim fiyatlar ve rayiçler kullanılabilecek.

İsteklinin teklifiyle yaklaşık maliyet yapısının birbiriyle uyumunun fiyat dışı unsur olarak düzenlendiği yapım işi ihalelerinde, bileşenlerin uyumuna yönelik puanlama kriteri, iş kaleminin isteklinin teklifindeki ağırlık oranı ihale dokümanında öngörülen asgari ve azami oranlar arasında olacak şekilde belirlenecek.

İlgili e-formların uyumlaştırılması amacıyla değişiklik yapıldı

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğdeki değişikliklerle ise kurum tarafından tesis edilecek işlemlerin belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

İlgili e-formların uyumlaştırılması amacıyla "Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi" ve "Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli" e-formlarında değişiklik yapılırken, "Örnek Öğün Menüsü" e-formu eklendi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğin ekinde yer alan "Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler" başlıklı bölümde düzenlemeler yapıldı.?

Kaynak: AA

Kamu İhale Kurumu, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

