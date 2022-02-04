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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisine ilave zam açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisine ilave zam açıklaması Açıklaması

04.02.2022 16:49
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisine ilave zam açıklaması Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne ek çerçeve protokolünün, önemli mücadele ve gayretleri sonucu "yeni ve güzel" bir uygulama olduğunu belirterek, kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında yapılacak ilave zammın hayırlı olmasını diledi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne ek çerçeve protokolünün, önemli mücadele ve gayretleri sonucu "yeni ve güzel" bir uygulama olduğunu belirterek, kamu işçilerine yüzde 2,5 oranında yapılacak ilave zammın hayırlı olmasını diledi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında bulunan kamu işçilerine, memurlarda olduğu gibi ilave zam verilmesine ilişkin taleplerinin olumlu sonuçlandığını anlattı.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne "Ek Çerçeve Protokolünü" imzaladıklarını anımsatan Arslan, "Buna göre, kamu işçilerine 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 2,5 oranında ilave zam yapılacak. Hak-İş Konfederasyonu olarak, hükümetimizin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, hükümete ve Kamu İşveren Sendikasına teşekkür eden Arslan, "Yüzde 2,5 oranında ilave zammı içeren kamu çerçeve ek protokolü önemli bir mücadele ve gayretimiz sonucu yeni ve güzel bir uygulama olmuştur. Ek protokolün bütün kamu işçilerine ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz." değerlendirmesini yaptı.

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Mahmut Arslan, Hak İş, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisine ilave zam açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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