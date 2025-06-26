Kamu Maliyesi Raporu Değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu Maliyesi Raporu Değerlendirildi

Kamu Maliyesi Raporu Değerlendirildi
26.06.2025 15:58
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İKAM tarafından yayımlanan Kamu Maliyesi raporu, kamu harcamaları ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı.

İlim Kültür Eğitim (İLKE) Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından yayımlanan "Kamu Maliyesi" başlıklı araştırma raporu, düzenlenen etkinlikte değerlendirildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde (ASBÜ) gerçekleştirilen etkinlikte, kamuda tasarruf potansiyeli, maliye politikasının enflasyon üzerindeki rolü, OECD ve Türkiye'de kamu harcamalarının karşılaştırılmalı analizi, küresel gelişmeler ışığında kurumların vergilendirilmesi ve kamu borç stokunun sürdürülebilirliği gibi konuların ele alındığı raporun bulguları tartışıldı.

Programın açılışında konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sami Nalbantoğlu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji ürettiklerini, karar alıcılara yol gösterecek araştırmalar yaptıklarını ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sunduklarını söyledi.

İKAM'ın kuruluş süreci ve faaliyetlerini anlatan Nalbantoğlu, "Her yıl düzenli olarak yayınlanan raporlarla, Türkiye'nin mali yapısı 5 başlık altında incelemektedir. Raporda genel olarak kamu borç stokunun sürdürülebilirliği konusuna odaklanılmış ve bu sürdürülebilirliğin halihazırdaki vergilendirme üzerinden değerlendirilmesi, enflasyonun buna etkisi ve bunun da enflasyon üzerindeki etkisi incelenmiştir." diye konuştu.

ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Türkçapar da üniversitenin en önemli amaçlarından birisinin de topluma ve idareye bilimsel bilgiyi sunmanın yanı sıra ülkenin gelişiminde bilimsel bilginin kullanılmasına zemin hazırlamak olduğunu söyledi. Rapor sonuçlarının önemine işaret eden Türkçapar, bu bilgilerin daha sonra politika geliştirilmesinde dikkate alınıp kullanıldığında raporun asıl hedefine ulaşacağını belirtti.

Etkinliğin panel bölümünde ise raporun editörlüğünü yapan Ömer Faruk Tekdoğan ile raporun yazarlarından Bekir Eren ve Emrullah Aydın kendi yazdıkları bölümler hakkında, katılımcılara bilgi verdi.

Rapor hakkında

İKAM tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'de ve dünyada artan kamu harcamalarının, bütçe açıkları ve borçlanma gibi sorunlar yaratarak, mali disiplini önemli bir gündem maddesi haline getirdiği belirtildi.

Türkiye'nin küresel vergi politikalarına uyum sağlarken, stratejik ve esnek bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği aktarılan raporda, dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması, kamu-özel işbirlikleri ile vergi harcamalarında reform yapılması gerektiği savunuldu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Maliye, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu Maliyesi Raporu Değerlendirildi - Son Dakika

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