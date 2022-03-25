Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı

25.03.2022 17:02
Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına (Elazığ TSO) kayıtlı kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü temsilcileriyle sektörün sorun ile beklentileri konulu istişare toplantısı yapıldı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına (Elazığ TSO) kayıtlı kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü temsilcileriyle sektörün sorun ile beklentileri konulu istişare toplantısı yapıldı.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ve sektör temsilcilerinin katılımı ile kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, KDV muafiyeti, ihalelerde süre uzatımı, dinamik fiyat farkı uygulaması ve şartsız tasfiye hakkı verilmesi sektörün en önemli talepleri olarak öne çıktı.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Sektörümüzün içinde bulunduğu sorunlarla ilgili olarak 2021 yılı sonlarında ve 2022 yılında dört ayrı girişimde bulunulmuştur. Son olarak kamu taahhüt sektörümüzün fiyat farkı talebi ve iş yapma kapasitesi hakkındaki girişimlerimiz TOBB Genel Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılarak sorunun Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza aktarıldığını ifade etmişlerdir. Bugün burada yapsatçılarımızın kentsel dönüşüm sürecinde yaşadıkları sıkıntılar, yemek ve servis gibi hizmetler ile inşaat ve altyapı işleriyle ilgili hemen tüm sektörü yakından ilgilendiren talepler dile getirilmiş ve acil müdahale talep edilmiştir. Öncelikli konulara baktığımızda, yapsatçılarımızın kentsel dönüşüm sürecinde yaptıkları protokolün yenilenme ihtiyacı, sektöre KDV muafiyeti getirilmesi, kamu taahhütlerinde ise hakkediş dönemi dikkate alınarak dinamik fiyat farkı uygulanması, ihalelerde süre uzatım imkanı ve şartsız tasfiye hakkı konuları öne çıkmıştır" dedi. - ELAZIĞ

Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı
Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı

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geri dönüşüm, Ticaret, Elazığ, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kamu taahhüt ve müteahhitlik sektörü istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika


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