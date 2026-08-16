Kamuda İstihdam Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamuda İstihdam Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de ikinci çeyrekte kamu çalışanı sayısı 127 bin 677 artarak 5.4 milyonu geçti.

Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 127 bin 677 kişi artışla 5 milyon 417 bini geçti.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, kamuda çalışan sayısı nisan-haziran döneminde 5 milyon 417 bin 126'yı buldu. Bu sayı geçen yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon 289 bin 449 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 127 bin 677 kişi artmış oldu.

Kamuda çalışan personelin 3 milyon 582 bin 25'inin kadrolu, 419 bin 801'inin sözleşmeli, 1 milyon 267 bin 501'inin sürekli işçi, 50 bin 418'inin geçici işçi, 97 bin 381'inin diğer kategorilerde olduğu görüldü.

Kamuda çalışan personelin alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam edilenlerin yüzde 67,9'una karşılık gelen 3 milyon 676 bin 689 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı belirlendi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde geçen yılın ikinci çeyreğinde 3 milyon 595 bin 888 kişi görev yapıyordu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, geçen yılın ikinci çeyreğinde 321 bin 348 kişi istihdam edilirken, bu yılın ikinci çeyreğinde sayı 3 bin 673 artışla 325 bin 21'e ulaştı.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı söz konusu dönemde 363 kişi artarak 42 bin 500'e çıktı.

Aynı dönemde özel bütçeli diğer idarelerde çalışan sayısı 7 bin 626 kişi artışla 111 bin 792'ye, diğer kamu idarelerindeki personel sayısı da 146 kişi yükselişle 6 bin 385 oldu.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerindeki personel sayısı geçen yıla göre 2 bin 407 artışla 174 bin 77'ye çıktı.

Belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam oranı aynı dönemde 31 bin 15 artışla 665 bin 163'ten 696 bin 178'e yükseldi.

İl özel idarelerinde 2025'in ikinci çeyreğinde 7 bin 991 kişi istihdam edilirken, bu yılın ikinci çeyreğinde sayı 169 kişi artışla 8 bin 160 oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamuda İstihdam Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 14:30:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kamuda İstihdam Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.