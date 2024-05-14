Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Dezenflasyona Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Dezenflasyona Katkı Sağlayacak

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Dezenflasyona Katkı Sağlayacak

Akademisyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından dün açıklanan kamuda tasarruf ve verimlilik paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paketin, kamuda tasarruf tedbirleriyle dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağı ve bütçe dengesini iyileştireceği belirtildi. Ayrıca, paketin ülke ekonomisinin yeni bir dinamizm yakalamasına yardımcı olacağı vurgulandı.

14.05.2024 11:06
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"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin "dezenflasyon" sürecine de katkı sağlaması bekleniyor.

Akademisyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından dün açıklanan söz konusu pakete ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, kamuda tasarruf tedbirlerinin enflasyonla mücadele açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Paketin, kamuya taşıt ve bina alımı ile personel istihdamı konusunda 3 yıl boyunca sınırlama getirdiğine dikkati çeken Tufaner, "Kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi mal ve hizmetlere olan toplam talepte bir gerileme meydana getirerek dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan, kamu harcamalarının azalması bütçe dengesini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Kamu borçlanmasının azalmasıyla beraber faiz yükü ve cari açıkta da bir düşüş beklenir." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarruf paketi "yararlı" bulundu

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta ise tasarruf paketinin son derece yararlı ve bir başlangıç olarak önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Türkiye'de daha fazla üretim, çalışma ve girişimciliğin önündeki engellerden birinin yüksek vergiler olduğunu söyleyen Yalta, kamunun eldeki kaynakları daha etkin kullanarak pastayı büyüten, üretmeyi teşvik eden politikalar izlemesi gerektiğini aktardı. Yalta, "Kamuda her düzeyde uygulanacak tasarruf tedbirleri her şeyden önce buna vesile olarak ülke ekonomisinin yeni bir dinamizm yakalamasına yardımcı olacaktır." dedi.

"Maliye politikasının enflasyonla mücadelede kredibilitesi artacaktır"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Toğay ise tedbirlerin ilgili idari ve yasal düzenlemelerin ardından hayata geçeceğini ve ilk etapta kamu kuruluşlarının tasarruf tedbirlerinin ana fikrine uygun olarak hazine sistemine veri girişine başlayacağını söyledi.

Bu süreçte hangi kalemde ne ölçüde tasarruf yapılabileceği, hangi harcama unsurlarının, hangi boyutta verimli hale getirilebileceğinin netlik kazanacağını belirten Toğay, yapılabilecek tasarrufun hacmiyle ilgili kamuoyuna hedeflerin de verileceğini tahmin ettiğini anlattı.

Toğay, "Bu hedeflerin verilmesi önemli çünkü birçok harcama unsuru için Orta Vadeli Program ve para politikası ufkuna uygun biçimde 3 yıllık dönem telaffuz edilmektedir. Böylece hedefler kamuoyu tarafından izlenir hale geldikçe maliye politikasının enflasyonla mücadelede kredibilitesi artacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi Dezenflasyona Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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