Kanada Dışişleri Bakanı'ndan NATO Zirvesi Yorumları

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin, "Bu zirve gerçekten beklentinin son derece yüksek olduğu zirve olacak." dedi.

Anand, Ottawa'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Venezuela'da yaşanan depremlerin çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma neden olduğunu belirten Anand, Kanada'nın gıda, su, ulusal hizmetler ve acil yardım hususlarında kullanılması için 5 milyon dolarlık insani yardım desteği açıkladığını hatırlattı.

Anand, Kanada hükümetinin Venezuela'daki vatandaşlarını desteklemek için temaslarını sürdürdüklerini kaydederek, bu kapsamda Kanada'nın Bogota'daki büyükelçiliği aracılığıyla da çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Bu yıl Türkiye ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 83. yıl dönümü olduğuna işaret eden Anand, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, güvenlik ve ticaret başta olmak üzere birçok farklı alanda paylaşılan ortak düşünce ve güvenle devam ettiğini söyledi.

Anand, 17 Mart'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ortaklığı geliştirmek açısından farklı noktaları değerlendirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de karşılaştığı misafirperverliğin iki ülke arasında giderek artan ve gelişen ilişkinin sembolü niteliğinde olduğuna işaret eden Anand, şunları kaydetti:

"Beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi de ortak bir anlayışa sahip olmamızdı. Güvenlik ve ekonomik refahın birlikte hareket ettiğini gördük. Müttefikler birlikte çalıştığında ekonomilerimiz çok daha güçlü oluyor. İnsanlarımız daha güvenli bir ortamda yaşıyor ve toplumlarımız daha dirençli hale geliyor."

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkati çeken Anand, "Kanada-Türkiye Serbest Ticaret Antlaşması'na doğru çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik görüşmeler devam ediyor ve Sayın Bakan Fidan'ın ve ekibinin de bu konudaki angajmanına teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Anand, ikili ticaretin 2025'te 4,3 milyar dolara ulaştığını ve bunun yukarı yönlü ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

Türk Hava Yollarının (THY) bu yaz Toronto ve Montreal'e ilave bir uçuş ekleyeceğini hatırlatan Anand, "Kritik mineraller açısından Türk firmaları ve Kanadalı tedarikçiler arasında iyi bir ilişki var. Burada enerji işbirliğini de güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede enerji ortaklığımızı iyileştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anand, iki ülkenin nükleer alanda birlikte çalışması için kayda değer fırsatlar bulunduğu kanaatinde olduğunu belirterek, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin de gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin son derece önemli bir NATO müttefiki olduğuna dikkati çeken Anand, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişimiyle ilgili müzakerelerde oynadığı rolün öneminin altını çizdi.

Anand, "Türkiye ve Kanada arasındaki dostluk doğru yönde ilerliyor. Bugünün ikili ziyareti ve toplantısı bizim ortak taahhütlerimizi ortaya koyuyor. Bu da halklarımız ve ittifakımızın faydasına sağladığımız momentumu geliştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin son derece iyi bir biçimde organize edileceğinden emin olduğunu belirten Anand, zirveye Kanada Başbakanı Mark Carney ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile katılacaklarını söyledi.

"(Ankara'da yapılacak NATO zirvesi) Bu zirve gerçekten son derece beklentinin yüksek olduğu zirve olacak"

Dışişleri bakanı olarak NATO zirvelerine daha önce katıldığını hatırlatarak, Ankara'daki zirveye de katılacağını kaydeden Anand, şöyle devam etti:

"Bu zirve gerçekten beklentinin son derece yüksek olduğu zirve olacak çünkü savunma sanayine odaklanılacak ve özellikle de NATO müttefiklerinin nasıl bir arada ve sektörel anlamda birlikte çalışması gerektiğini de ortaya koyacak. Tedarik zincirlerinin entegre olması ve birlikte çalışabilme ve aynı zamanda tabii ki bunun getirebileceği ekonomik faydalar da görüşülecek. Bu anlamda Kanada gerçekten Ankara'daki zirveye katılmayı çok istiyor."

NATO zirvesinin ortak savunma ve güvenlik için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Anand, zirvede, NATO müttefiklerinin savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin ve çalışmalarının da ortaya koyulacağını aktardı.

Anand, mart ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarete değinerek, ülkesinin enerji konusunda bir süper güç olduğunu ve kendileriyle ortaklık yapmak isteyen ülkelerle diyalog kurması için fırsat sunduklarını dile getirdi.

Enerji alanında Türkiye ile işbirliği yapmayı çok istediklerini vurgulayan Anand, bu alanda yapılan müzakerelerin devam ettiğini aktardı.

Anand, ülkesinin İran ve Venezuela'da büyükelçilik açma konusuna ilişkin, "İran'da ya da Venezuela'da bir büyükelçilik açma gibi bir planımız halihazırda yok." dedi.

Venezuela'daki depremlerin ardından insani yardım çalışmaları yaptıklarını söyleyen Anand, ülkesinin 5 milyon dolar yardımda bulunduğunu ve daha fazla yardımda bulunmak istediklerini dile getirdi.