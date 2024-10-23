Kanada Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi

Ekonomi

NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 4. toplantısında politika gevşemesine giderken, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti.

BoC'den yapılan açıklamada, ülkede haziranda yüzde 2,7 olan tüketici enflasyonunun eylülde yüzde 1,6'ya gerilediğine işaret edildi.

Enflasyonist baskıların artık geniş tabanlı olmaması nedeniyle iş dünyası ve tüketici enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde normalleştiği belirtilen açıklamada, enflasyonun hedefe yakın kalmasının, enflasyondaki yukarı ve aşağı yönlü baskıların kabaca dengelenmesinin beklendiği kaydedildi.

Enflasyonun artık yüzde 2 hedefine geri döndüğüne dikkati çekilen açıklamada, büyümeyi desteklemek ve enflasyonu yüzde 1 ile yüzde 3 aralığının ortasına yakın tutmak için politika faizinin 50 baz puan düşürüldüğü ve yüzde 3,75'e çekildiği bildirildi.

Açıklamada, ekonominin genel olarak tahminlerle uyumlu şekilde gelişmesi halinde politika faizini daha da düşürmenin beklendiği ancak politika faizindeki daha fazla indirimin zamanlaması ve hızının gelen bilgiler ve enflasyonun görünümüne bağlı olacağı vurgulandı.

Banka, dört toplantıda toplam 125 baz puan faiz indirdi

BoC, haziran ayında, politika faizini yüzde 5'ten 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti. Temmuz ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gidilirken, ülkede politika faizi yüzde 4,5'e düşmüştü. BoC, eylülde de yine 25 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 4,25'e çekmişti.

BoC, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışlarının sonrası "G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası" olmuştu.

Kanada'da enflasyon 2022'de yüzde 8,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, BoC, enflasyonu hedefe geri döndürmek için Mart 2022'den sonra toplam 10 kez faiz artışına gitmişti.

En son Temmuz 2023'teki toplantısında faiz artıran BoC, politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'e çıkarmıştı.

BoC'nin bugünkü kararıyla son 4 toplantıda toplam 125 baz puanlık faiz indirimine gidilmiş oldu.