Güçlü yapıları, 25 km'ye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangallar heybeti ve fiyatlarıyla adından söz ettiriyor.
Uzman Kangal yetiştiricisi Ümit Taşdelen, Kangal köpeğinin Arap ülkelerinden oldukça talep gördüğünü söyleyerek, "Milli değerimiz olan kangal köpekleri namını salmaya devam ediyor. Son zamanlarda milli değerimiz kangal köpeklerimiz yurtdışından oldukça talep görmektedir. Özellikle Arap ülkelerinden oldukça talep görmektedir. Yetişkin damızlık köpeklerimiz 40-50 bin dolar fiyat görüyor" dedi.
Taşdelen, Kangal köpeğinin yurtdışından o fiyatları görmesi kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Fakat sıcak iklim oldukları için Arap ülkelerine göndermeyi düşünmüyoruz. Oraya hayvanları gönderip de günahlarına girmek istemiyoruz. Ama milli değerimizin yurtdışından o fiyatları görmesi bizi onurlandırmaktadır. Yetişkin köpeklerimiz 40-50 bin dolar civarında fiyat görmektedir. Fakat biz yabancı ülkelere yavrulardan temin etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki yavrularımızın da yurt dışına çıkması için bir takım izinleri var. İzinlerimiz olursa yurtdışına göndereceğiz. Tabi yine sıcak ülkelere göndermemek şartıyla. Yurtiçinde de araba ve ev fiyatlarına satılıyor. 250-350 bin lira arasında fiyat görüyor. Tabi bunlar bizim damızlıklarımız oldukları için vermiyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi