Kapadokya Havalimanı Yeni Terminali Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kapadokya Havalimanı Yeni Terminali Hizmete Girdi

Kapadokya Havalimanı Yeni Terminali Hizmete Girdi
16.02.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'nın yeni terminalinin birinci etabını açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında birinci etap çalışmaları tamamlayarak yeni yolcu salonlarını hizmete aldıklarını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Nevşehir Kapadokya Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Mütemmim Tesisleri Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Havalimanının terminal binasının iki etap halinde inşa edildiğini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında birinci etap çalışmalarını tamamladık. Başarıyla sonuçlandırdığımız sistem testlerinin ardından birinci etap kapsamında inşa ettiğimiz iç ve dış hat giden yolcu salonlarını bugün hizmete aldık." ifadesini kullandı.

Yolcu operasyonları yeni terminale aktarıldı

Uraloğlu, mevcut terminal binasında sürdürülen yolcu operasyonlarının planlı şekilde yeni terminale aktarıldığına işaret ederek, dün İstanbul'dan gelen uçuşun ardından mevcut terminaldeki faaliyetleri tamamlayarak, gelen ve giden yolcu operasyonlarını yeni terminalin birinci etabına taşıdıklarını bildirdi.

Yeni terminal binasında ilk yolcu operasyonunun bu sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul-Nevşehir seferini yapan uçuş ile yeni terminal binamız ilk yolcularını karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin tüm etapları bu yıl tamamlanacak

Uraloğlu, yeni terminalde yolcu akışına yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını, gümrük ve diğer yolcu hizmet sistemlerinin aktif hale getirildiğini ifade etti.

Yeni terminal binasının tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinde büyük artış sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İkinci etap çalışmaları kapsamında iç ve dış hat gelen yolcu salonları ile VIP salonlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projenin tüm etaplarını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Yeni terminal binamızın tamamının devreye alınmasıyla Nevşehir Kapadokya Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesini 700 binden 2 milyona çıkaracağız. Kapadokya gibi dünya turizminin göz bebeği bir destinasyona yakışır modern, konforlu ve yüksek kapasiteli bir terminal binasını hizmete sunarak bölgenin turizm potansiyelini daha da ileri taşıyacağız."

Kaynak: AA

Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapadokya Havalimanı Yeni Terminali Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti
Dışişleri’nden İsrail’in ’Batı Şeria’ hamlesinde sert tepki Dışişleri'nden İsrail'in 'Batı Şeria' hamlesinde sert tepki
Burak Yılmaz’dan hakeme sert tepki: Kocaelispor’la barışmaya gelmiş Burak Yılmaz'dan hakeme sert tepki: Kocaelispor'la barışmaya gelmiş
Amedspor liderlik fırsatını tepti Amedspor liderlik fırsatını tepti
Ünlü fenomenden Muhammed Salah’a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver Ünlü fenomenden Muhammed Salah'a Ramazan çağrısı: O taktiği bana da ver
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 15:59:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kapadokya Havalimanı Yeni Terminali Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.