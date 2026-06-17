Kapaklı Köyü Balıkçılığı Geleceğe Taşıyor - Son Dakika
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Kapaklı Köyü Balıkçılığı Geleceğe Taşıyor

17.06.2026 12:00
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Kapaklı köyü sakinleri, balıkçılık mirasını ve geleneğini gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kapaklı köyü sakinleri, dedelerinden miras kalan balıkçılığı gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Yalova'nın Bursa sınırındaki son köyü olan ve 450 yıllık geçmişi bulunan Kapaklı köyündeki çok sayıda hane, balıkçılıkla geçimini sağlıyor.

Av yasağıyla 15 Nisan'da Kapaklı Balıkçı Barınağı'na gelen 27'si gırgır çok sayıda tekne, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni sezonda yine Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'in yanı sıra uluslararası denizlere açılacak.

İldeki 6 balıkçı kooperatifinin bağlı olduğu Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliğinin merkezi olan köyde gelecek av sezonu için hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla "Vira bismillah" diyecek.

"Kadını, çocuğu, herkes ağ bakım ve onarımını yapıyor"

Birlik Başkanı Yusuf Baykan, AA muhabirine, daha önceleri zeytincilikle uğraşan Kapaklı köyü sakinlerinin 150 yılı aşkın süredir de balıkçılıkla geçimini sağladığını söyledi.

Baykan, Kapaklı'nın Türkiye'nin en büyük endüstriyel "gırgırcı" köyü olduğunu belirterek "27 tane sadece Kapaklı köyünde bağlı gırgırlarımız var. Türkiye'nin denizleri ile dünyanın birçok yerine, Moritanya, Sierra Leone, Umman'a kadar giden teknelerimiz var. Köyümüz 600 hane ve 7'den 70'e herkes balıkçılıktan geçinir. Gelecek nesillerde balıkçılık yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Sezon bittiği için teknelerin barınaklara geldiğini ve bakım onarım çalışmalarına başlandığını anlatan Baykan, yeni sezon öncesi tüm eksikliklerin giderilerek teknelerin hazır hale getirileceğini söyledi.

Baykan, köydeki balıkçılık geleneğini gelecek nesillere de taşımayı amaçladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kadını, çocuğu, herkes ağ bakım ve onarımını yapıyor. Herkes 1 Eylül'ü bekliyor. Ufak ölçekli balıkçılarımıza da 15 Ağustos'ta av açılıyor. Şu an serbestlik var. Mesela sardalya tutabiliyorlar. Ufak ölçekli balıkçılara bunlar serbest. Vatandaşlarımızın 'Şu an yasak var, balık yemeyelim, bunlar buzhane balıkları' diye düşünmesin. Buzhane, çiftlik balıkları da var ama Türkiye'nin denizlerinde ufak ölçekli balıkçılarımızın hepsi çalışıyor. Sardalya, mezgit, tekir, barbun, izmarit gibi aklınıza ne gelirse tutabiliyorlar. Onlara serbest yani. Gönül rahatlığıyla balık yiyebilirler."

"Gözüm kapalı ağ onarabiliyorum"

Kapaklı köyü kadınları da 1 Eylül'e kadar sürecek bakım ve onarım çalışmalarında eşlerini yalnız bırakmıyor.

Köy sakinlerinden Birsen Yaran, 1977'den bu yana ağ onarımını severek yaptığını söyledi.

Balıkçılığı çok sevdiğini anlatan Yaran, "Ben gözüm kapalı ağ onarabiliyorum. Buradaki bütün kadınlar öyle. Burada en büyük destekçi, biz kadınlarız. Bizden sonra yapmak için kimse gönüllü değil ne yazık ki. Şimdi ağları değiştiriyoruz veya tamir gerekirse yapıyoruz. Genelde yeni ağları birleştiriyoruz." diye konuştu.

Balıkçılardan Mehmet Erdeniz de baba mesleği balıkçılığı yaklaşık 6 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

Sezonu kazasız, belasız geride bıraktıklarını vurgulayan Erdeniz, şöyle devam etti:

"Gelecek sezon yeni tekneyle çıkacağız. Onun çalışmasını yapıyoruz. Kapaklı, eskiden geçimini zeytincilikle yapan bir köydü. Şimdi tamamen balıkçılığa döndü. Çocuklarımız 12-13 yaşlarındayken bu mesleğe giriyor. Çekirdekten yetiştikleri için daha güzel yerlere geliyorlar. Çok zor bir meslek. Çalışıp mücadele etmen, denize çıkman lazım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapaklı Köyü Balıkçılığı Geleceğe Taşıyor - Son Dakika

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