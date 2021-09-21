Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 490,10 490,30 493,60 493,80 Cumhuriyet Ata Lira 3.231,00 3.252,00 3.254,00 3.275,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 447,20 451,20 450,35 454,35 Lira(Tam) Ziynet 3.157,00 3.177,00 3.180,00 3.200,00 Yarım Ziynet 1.579,00 1.589,00 1.590,00 1.600,00 Çeyrek Ziynet 789,00 794,00 795,80 800,00

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