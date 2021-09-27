Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 azalışla 496,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.293,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,08 düşüşle 496,60 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|496,80
|497,00
|496,40
|496,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.276,00
|3.297,00
|3.272,00
|3.293,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|453,00
|457,00
|453,00
|457,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.200,00
|3.220,00
|3.197,00
|3.217,00
|Yarım Ziynet
|1.600,00
|1.610,00
|1.599,00
|1.609,00
|Çeyrek Ziynet
|800,00
|805,00
|800,00
|805,00
Kaynak: AA
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