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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı. Külçe altın, Cumhuriyet altını, ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangının fiyatlarındaki değişimler yüzdelik olarak verildi.

Kapalıçarşı\'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti
30.12.2023 - 11:11,
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2022 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.094,001.942,001.962,001,0379,34
Cumhuriyet7.330,0013.051,0013.176,000,9679,75
ABD Doları18,718029,216029,55501,1657,90
Avro19,980032,225032,66601,3763,49
İngiliz Sterlini22,570037,185037,61401,1566,65
İsviçre Frangı20,285034,337035,29202,7873,98
(Sürecek)

Kaynak: AA
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