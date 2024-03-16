Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2023 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2022 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|1.962,00
|2.235,00
|2.238,00
|0,13
|14,07
|Cumhuriyet
|13.176,00
|15.025,00
|15.043,00
|0,12
|14,17
|ABD Doları
|29,5550
|31,9620
|32,2190
|0,80
|9,01
|Avro
|32,6660
|35,0400
|35,1450
|0,30
|7,59
|İngiliz Sterlini
|37,6140
|41,2570
|41,1810
|-0,18
|9,48
|İsviçre Frangı
|35,2920
|36,6900
|37,0970
|1,11
|5,11
Son Dakika › Ekonomi › Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süs bitkileri üretim alanının 3 kat artışla 59 bin dekara yükseldiğini belirterek, bu alandaki potansiyeli kayıt altına almak adına hazırlanan yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Yumaklı, Bayındır ilçesinde süs bitkileri yetiştiren firmaları ziyaret ederek sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, fındık fiyatının monopsonik firmaların tekeline bırakılmayacağını belirtti. İtalyan firma Ferrero'nun referans fiyatının altında fındık alımı yapmayacağını taahhüt etmesi üzerine soruşturma sonlandırıldı.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, iç sularda av yasağının başladığını duyurdu. Yoldaş, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar gereği, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında sazan, yayın, kadife, Tatlısu kefali gibi balıkların amatör ve ticari olarak avlanmasının yasaklandığını belirtti. Ayrıca, 1 Nisan itibariyle turna balığı avcılığı yasağının serbest kalacağını da söyledi. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yasak döneminde gerekli yasal işlemleri yapacak ve su ürünleri avcılığı yapanlara yasal işlem uygulanacak.
Turkcell, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı 'Gönül Bağı Projeleri' kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Global Bilgi Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı. Şirket, depremden etkilenen 855 kişiyi istihdam ederken, 7 bin kişiye de eğitim verdi. Merkez, meslek edindirme eğitimleriyle bölgedeki iş gücüne katkı sunarken, depremzedelere de istihdam imkanı sağlıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hortum felaketinden zarar gören Demreli üreticilere sera naylonları dağıttı. Üreticiler, belediyenin hızlı müdahalesi sayesinde mağduriyetlerinin kısa sürede giderildiğini belirtti.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Mersin'de 240 milyon lira değerinde ticari eşya, Ankara'da ise 12 milyon lira değerinde kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda kaçakçılığın önüne geçilirken şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Doğu Anadolu'da Ramazan sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzeti tandır ekmeği, kadın ustalar tarafından yakılan tandırlarda pişiriliyor. Tandır ekmeği, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlık gerektiren bir iş olduğu için büyük bir ustalık istiyor. Erzincan'da dağ köylerinde hala kullanılan tandırlarda, kadınlar tarafından mayalanan hamurlarla pişirilen tandır ekmeği, hem UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesine alınan lavaşı yaşatıyor hem de ekmek ihtiyacını karşılıyor. Erzincan'da bir fırında çalışan kadın ustalar, Ramazan ayı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren tandırları yakarak tandır ekmeği hazırlıklarına başlıyor. Tandır ekmeği, Ramazan'da da yoğun talep gören bir ürün olup, 120 gramı 8 TL, 5'li paketi ise 40 TL'den satılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak 3,1 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yarın hizmete gireceğini bildirdi.
Pandemi salgını ve ekonomik buhran nedeniyle yaşanan hayat pahalılığı, birçok vatandaşı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan yaşlı kadın, kirasını ödeyebilmek için bulaşıkçı olarak iş aradığını belirtti. Yaşlı kadın, geçim sıkıntısı yaşadığını ve evine et alamadığını dile getirerek, durumu adeta gözler önüne serdi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim bölgesinde bir hayvan pazarında besicilerin sıkıntılarını dinledi. Besiciler, yem fiyatlarının artması ve mazotun pahalı olması nedeniyle hayvancılığın sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Bir besici, 'Mazota, yeme çalışıyoruz başka bir şey yok. 50 kiloluk yem 500 lira. Bizler gidelim çocuklar hiç yapamaz' dedi. Küçükbaş hayvancılık yapan diğer besiciler de sorunlarını dile getirerek gelecek yıllarda bu işi yapmanın zorlaştığını ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ile yaptığı işbirliği protokolü kapsamında dijital tarım eğitimlerini tamamladı. Eğitimler, Tarım 4.0, İnovasyon ve Girişimcilik, Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Gıda Sistemleri temalarıyla gerçekleştirildi.
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