Kapalıçarşı'ya turist akını - Son Dakika
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Kapalıçarşı'ya turist akını

23.05.2022 13:51

- Kapalıçarşı'ya turist akını Günlük ziyaretçi sayısı 230 bini geçti Tarihi Kapalıçarşı'da son günlerde turist yoğunluğu gözleniyor.

- Kapalıçarşı'ya turist akını

Günlük ziyaretçi sayısı 230 bini geçti

İSTANBUL - Tarihi Kapalıçarşı'da son günlerde turist yoğunluğu gözleniyor. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip mekanın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. Yıl sonu ziyaretçi sayısının ise 70 milyona ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı'nın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. İstanbul'a gelen turistlerin ilk uğradığı mekanlardan olan Kapalıçarşı'ya bu yıl 70 milyona yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Tarihi çarşıda mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürün satılıyor, bunların yanında düğün alışverişi için de çarşıya gelenler tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

"Günlük ziyaretçi sayısı 230 binlere ulaştı"

Son dönemde tarihi çarşıya gelen ziyaretçi sayılarında artış olduğunu söyleyen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Günlük ziyaretçi sayısı 230 binlere ulaştı. Son dönemde bir artış gözlemliyoruz. Çarşı, İstanbul'a gelen turistlerin ilk uğrak yerlerinden biri. Kruvaziyer gemilerin İstanbul'daki limanlara gelmesi de turist sayısının artmasında etkili oluyor. Çarşıya aylık 5 milyon civarı giriş oluyor. Güney Amerika, Ortadoğu ve Balkanlar'dan gelen ziyaretçi sayısı dikkat çekiyor. Altın takılar, gümüş takılar, halı mağazaları, hediyelik eşyalar çarşıda mevcut. Birçok meslek grubu var, tarihi çarşı zamanda yolculuk hissi veriyor. Çarşıda tüm ihtiyaçların karşılanabileceği çeşitlilik var. Bu hızla ilerlersek yıl sonu ziyaretçi sayısı 70 milyonu bulacaktır" dedi.

(MRT-ACÖ-E)

Kapalıçarşı'ya turist akını
Kapalıçarşı'ya turist akını
Kapalıçarşı'ya turist akını
Kapalıçarşı'ya turist akını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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