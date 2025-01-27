Kapasite Kullanım Oranı D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Kapasite Kullanım Oranı D düştü

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı ocakta 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 oldu.

27.01.2025 10:47
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya oranla 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 74,8'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar

20242025

Ocak

76,274,6
Şubat

76,4

Mart

76,2

Nisan

76,7

Mayıs

76,3

Haziran

76,3

Temmuz

75,9

Ağustos

75,4

Eylül

74,9

Ekim

74,9

Kasım

75,6

Aralık

75,8

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapasite Kullanım Oranı D düştü - Son Dakika

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