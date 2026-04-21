(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verisine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı yüzde 74 oldu.

TCMB, nisan ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini açıkladı. Nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak yapılan değerlendirmelere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 73,8 oldu.