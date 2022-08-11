Düğün Dernek filminden esinlendi! Otomobilini görenler fotoğraf çektirmek istiyor - Son Dakika
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Düğün Dernek filminden esinlendi! Otomobilini görenler fotoğraf çektirmek istiyor

11.08.2022 20:43

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Mahmut Çelik, 'Düğün Dernek' filminden esinlenerek 33 yaşındaki Renault Toros otomobilinin üstünü açtı. Bu işlem için 25 bin lira masraf yaptığını belirten Çelik, bir çok kişinin otomobille fotoğraf çektirmek istediğini ifade etti.

Kozan Sanayi Sitesinde kaporta ustası olan Mahmut Çelik, elektrikçi oğlu ile birlikte 2 yıl önce Düğün Dernek filminden esinlenerek 1989 model Renault Toros model otomobilini üstü açık hale getirdi. Kentin tarihi sokaklarında üstü açık aracı ile gezen Mahmut Çelik, bir çok kişinin fotoğraf çektirmek istediğini belirtti.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

"25 BİN TL MASRAF ETTİM"

Kendi araçlarını da üstü açık hale getirmek isteyenlerin ilgisi ve sorularıyla karşılaştığını anlatan Çelik, "Hayalim üstü araç sahibi olmaktı. Düğün Dernek filminde gördükten sonra hayalimi gerçekleştirdim. Yaklaşık 25 bin TL civarında masraf ettim. Bu araçlar şu an 60 bin TL civarında. Aracı bu hale getirmek için iki sene önce başladım. Çok kişinin dikkatini çekiyor. Yolda durduranlar oluyor. Sen mi yaptın diyorlar" dedi.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

"ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORUM"

Şu an arabasının değerinin 100 bin TL civarında olduğunu söyleyen Çelik, "Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Ayrıca Adana Demirspor'u da severim. Motoru Galatasaray tutkum için sarı yaptım. Şimdi altlarını güçlendirdim. Resim çektirmek isteyen gelin damat aracı için soran oluyor. Gezmek isteyen oluyor. Aylık bakımlarını yapıyorum. Aracıma çocuğum gibi bakıyorum" şeklinde konuştu.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor

"DİĞER SÜRÜCÜLER YAVAŞLAYIP FOTOĞRAF ÇEKİYOR"

Aracında arabesk müzik dilemeyi sevdiği için Ferdi Tayfur müzikleri eşliğinde gezen Çelik, "Diğer sürücüler artık sollamıyor, yavaşlayıp fotoğraf çekiyorlar. İlgiden çok memnunum" dedi.

'Düğün Dernek' filminden esinlenerek eski otomobilini üstü açık hale getirdi! Görenler telefona sarılıyor
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Kaynak: İHA

Düğün Dernek, Renault, Kozan, Adana, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düğün Dernek filminden esinlendi! Otomobilini görenler fotoğraf çektirmek istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün Dernek filminden esinlendi! Otomobilini görenler fotoğraf çektirmek istiyor - Son Dakika
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