Kar Yağdı, Hamsi Beklendi ama Yok! - Son Dakika
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Ekonomi

Kar Yağdı, Hamsi Beklendi ama Yok!

Kar Yağdı, Hamsi Beklendi ama Yok!

Batı Karadeniz'de kar yağışı sonrası hamsi beklentisi boşa çıktı. Fırtına hamsi tezgahlarını boş bıraktı.

10.02.2025 12:32
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Batı Karadeniz'de kar yağışının ardından hamsi bolluğu beklenirken, denizdeki fırtına sebebiyle tezgahlar hamsisiz kaldı.

Geçen hafta başta Düzce olmak üzere Batı Karadeniz bölgesinin birçok noktasında kar yağışı etkili oldu. Hamsinin kulağına kar suyu girince daha lezzetli olacağına inanan vatandaşlar, tezgahlarda hamsiyi göremeyince hayrete düştü.

Düzce'de balıkçılık yapan Hülya Kılıç, "Kar geldi ama hamsi bitti. Bu işte bir terslik var. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçsın' denir ama maalesef kar yağmaya başladı ve hamsimiz yok oldu. Bekliyoruz, bakalım denizdeki fırtına bitsin de hamsimiz çıksın. Tezgahta istavrit, barbun, alabalık, mezgit gibi balıklarımız var. Şu anda sadece hamside yokluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kar Yağdı, Hamsi Beklendi ama Yok! - Son Dakika

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