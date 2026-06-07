Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Uyarısı - Son Dakika
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Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Uyarısı

07.06.2026 09:14
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Yol yapım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor, dikkatli olunması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu Kurtköy Kavşağı ile D-100 Pendik bağlantı yolu Sabiha Gökçen tünellerindeki izolasyon çalışmaları nedeniyle her iki yönde de sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak trafik akışı, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde (Afyonkarahisar Otogar Kavşağı) devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Darende-Malatya yolunun 5-28. kilometrelerinde meydana gelen çatlakların onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Aydın-Milas yolunun 19-20. kilometrelerindeki (Novada, OSB ve otogar kavşakları) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan drenaj sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Çalışmalar ve Trafik Uyarısı - Son Dakika

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