30 Mayıs'a kadar ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 Mayıs'a kadar ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri

26.05.2026 07:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle 8 Haziran'a kadar ulaşım sağ şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları sebebiyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak devlet yolunun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda ve Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Maden-Erzurum yolundaki Maden Aç Kapa Tüneli'nin, her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 30 Mayıs'a kadar ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
07:02
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
06:49
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu’nu arayıp tebrik etti
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 08:15:22. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Mayıs'a kadar ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.