30 Mayıs'a kadar ücretsiz köprü ve otoyol geçişleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle 8 Haziran'a kadar ulaşım sağ şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları sebebiyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak devlet yolunun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda ve Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Maden-Erzurum yolundaki Maden Aç Kapa Tüneli'nin, her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.