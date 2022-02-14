Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde, sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Muğla- Kale Yolunun 24-27. kilometreleri ile Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometreleri ile Amasya-Turhal yolunun 63-64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.