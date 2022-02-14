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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

14.02.2022 08:14
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde, sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Muğla- Kale Yolunun 24-27. kilometreleri ile Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometreleri ile Amasya-Turhal yolunun 63-64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapandı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

Manavgat-Alanya- Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

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Orhangazi, İstanbul, Ulucak, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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