Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekmektedir. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

18.08.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir-Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü'nün genleşme derzlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Bursa İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Kaman-Bala yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerindeki asfalt çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Siverek- Adıyaman yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 12-19. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Rize yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

trafik, Ulaşım, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu Fransız sinema efsanesi hayata gözlerini yumdu
08:22 Koç’u yere iten ismin kimliği netleşti Olay sonrası Fenerbahçe’den bomba iddia Koç'u yere iten ismin kimliği netleşti! Olay sonrası Fenerbahçe'den bomba iddia
03:46 Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi Alevlere teslim olan kentte 440 konutluk site tahliye edildi
23:10 Yabancı madde isabet etti, yere düştü Ali Koç, İzmir’de saldırıya uğradı Yabancı madde isabet etti, yere düştü! Ali Koç, İzmir'de saldırıya uğradı
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:57 Atama kararında dikkat çeken ayrıntı Kritik görevlere 2 kadın atandı Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
11:19 Daha önce yapamamıştı Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
11:01 İzmir yangını 3’ncü gününde Ağır bilanço havadan görüntülendi İzmir yangını 3'ncü gününde! Ağır bilanço havadan görüntülendi
10:56 Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada Kurumuş ağaç kütüğünü açtı, gördüklerine inanamadı: 500 bin TL var orada
10:46 Nihat Kahveci, Galatasaray’ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Dünyanın en iyi liglerinde oynar
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2024 09:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement