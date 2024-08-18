Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir-Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü'nün genleşme derzlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı- Toprakkale kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. Toprakkale Gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Bursa İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Kaman-Bala yolunun 16-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerindeki asfalt çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Siverek- Adıyaman yolunun 6. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yıldızeli- Sivas yolunun 12-19. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Rize yolunun 33. kilometresinde yaya üst geçidi çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.