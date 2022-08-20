Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu 'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı Kesimi 0-3 ve 8-10'uncu kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Kara yollarında durum - Son Dakika

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