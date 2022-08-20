Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

20.08.2022 08:30
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı Kesimi 0-3 ve 8-10'uncu kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş Kavşağı- Sincan Kavşağı kesimi 0-1'inci kilometrelerinde bulunan Ayaş Kavşağı'nın şehir merkezi ayrım kolundaki genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım alternatif kavşaklardan gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 47-58'inci kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bozüyük-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Nevşehir- Aksaray yolunun 16-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Karacasu-Tavas yolunun 19-24'üncü kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl- Solhan yolunun 44-49'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 0-4'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat- Sivas il Sınırı- Yıldızeli yolunun 3-13'üncü kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, İnegöl, Ankara, Sincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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