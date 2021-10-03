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Karaağaçlı İçme Suyu Arıtma Tesisi revize edildi - Son Dakika

Karaağaçlı İçme Suyu Arıtma Tesisi revize edildi

03.10.2021 12:43
Karaağaçlı İçme Suyu Arıtma Tesisi revize edildi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde sürdürdüğü revizyon çalışmalarını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde sürdürdüğü revizyon çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin edebilmek için içme suyu arıtma tesislerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı mahallesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinde revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından tesisin tekrardan faaliyete alınmasıyla mahalleye daha sağlıklı içme suyu temin edilmiş oldu. MASKİ Genel Müdürü Erman Aydınyer, İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü İlker Kılıç ve Bakım Onarım Şube Müdürü Recep Günay ile birlikte revize çalışmalarının tamamlandığı tesiste incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, il genelinde 107 adet içme suyu arıtma tesisi ile vatandaşlara daha kaliteli içme suyu sağladıklarını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Karaağaçlı mahallemizde 105 metrekare alan üzerine kurulu ve saatte 65 metreküp suyun arıtıldığı tesisimizde gerçekleştirdiğimiz iyileştirme çalışmalarını tamamladık. Hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Karaağaçlı İçme Suyu Arıtma Tesisi revize edildi
Karaağaçlı İçme Suyu Arıtma Tesisi revize edildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Karaağaçlı, İçme Suyu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaağaçlı İçme Suyu Arıtma Tesisi revize edildi - Son Dakika Ekonomi


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