Karabük\'e Stratejik Lojistik Avantaj

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filyos Limanı'nın Karabük'e önemli bir lojistik ve stratejik avantaj sağlayacağını belirterek, dünya pazarlarına ulaşım için deniz yolu taşımacılığının etkin şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının açılış töreninin ardından Karabük Valiliği 3 Nisan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı. Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, 89 yıl önce kurulan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi olduğunu belirterek, Karabük'ün ülkenin kalkınma tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki demir yollarında, köprülerde ve binalarda Karabük'ün emeği ve alın terinin bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "KARDEMİR ile büyüyen Karabük, küçük bir yerleşim yerinden modern bir şehre dönüştü. Dumanı tüten bacalar, yanan ocaklar ve umutla çalışan insanlarla emeğin ateşle yazıldığı bu destana Karabük'te imza atılmıştır. Dolayısıyla Karabük'ün hikayesi, Türkiye'nin kalkınma hikayesidir" diye konuştu.

Karabük'te her yıl kutlanan 3 Nisan'ın "Sanayi Günü" olarak ulusal düzeyde kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "3 Nisan'ın farkındalığını ortaya koymak lazım. Bu kesinlikle ütopik değil, tam tersine doğru bir şey. Bu anlamlı günün ulusal düzeyde tescil edilmesi Karabük'ün ve ülke sanayisinin hakkını teslim etmek adına önemli bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Filyos Limanı'nın Karabük ve bölge sanayisi açısından stratejik önem taşıdığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, deniz yolu taşımacılığının ihracatta maliyet avantajı sağladığını belirterek, Karabük'ün bir an önce liman bağlantısını etkin şekilde kullanması gerektiğini söyledi. Konuşmasında KOBİ'lerin finansmana erişim sorununa da değinen Hisarcıklıoğlu, büyük işletmelerin yurt dışından kredi temin edebildiğini ancak KOBİ'lerin aynı imkana sahip olmadığını belirtti. KOBİ'lere yönelik kredi kısıtlarının kaldırılması çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin istihdam deposu KOBİ'lerdir. En fazla ihracat yapan kesimlerden biri de yine KOBİ'lerdir. Bu nedenle pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor" dedi.

Program, çeşitli sektörlerde ekonomiye katkı sağlayan iş insanlarına protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.