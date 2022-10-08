KTSO'da meclis üyeleri seçildi - Son Dakika
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KTSO'da meclis üyeleri seçildi

08.10.2022 19:54
KTSO'da meclis üyeleri seçildi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) organ seçimleri yapıldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) organ seçimleri yapıldı.

KTSO hizmet binasında yapılan seçimlerde, 10 grupta 24 meclis üyesi belirlendi.

Buna göre, 1. grupta, Kamil Ünal, Fatih Aydın, 2. grupta Fatih Çapraz, Cenk Gedikoğlu, 3. grupta Ümit Hakan Yılmaz, Kenan Yüksel, 4. grupta Adnan Çebi, Hakan Kafalı, Kemal Karadeniz, 5. grupta Ahmet Ulusoy, İkram Yaman, Cemal Dereli, 6. grupta Aydın Derebaşı, Ahmet Saltoğlu, 7. grupta Gürkan Malkoç, Kürşat Yılmaz, 8. grupta Ahmet Coşar, Ömer Yeğin, Ali Karakaş, 9. grupta Nurhan Barışkan, Murat Sönmez, Seyfettin Başkaya, 10. grupta Muhammed Aydın ve Fatih Karaaslan seçimlerden galip çıkarak meclis üyesi oldu.

KTSO'da, 15 Ekim'de yapılacak seçimlerde ise yönetim kurulu ve meclis başkanı belirlenecek.

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Kaynak: AA

Karabük, Fatih, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTSO'da meclis üyeleri seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KTSO'da meclis üyeleri seçildi - Son Dakika
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