OSB Müdürü Alper Tolga Saka, Karabük OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında Vali Fuat Gürel ve yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi. Gündem maddelerinden olan alt yapı ve elektrik projelerindeki çalışmaların ve diğer konuların görüşüldüğü OSB Yönetim Kurulu Toplantısı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yunus Çelik, Alper Tolga, Karabük, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › KARORSAN Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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