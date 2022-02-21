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Karabük'te 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı - Son Dakika

Karabük'te 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı

21.02.2022 12:18
Karabük'te 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı

Vergi bilincinin artırılması amacıyla 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanan 'Vergi Haftası' Karabük'te düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Vergi bilincinin artırılması amacıyla 21-27 Şubat tarihleri arasında kutlanan 'Vergi Haftası' Karabük'te düzenlenen çelenk töreni ile başladı.

Bu yıl "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla kutlanan 33'ncü Vergi Haftası kapsamında Karabük'te etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi.

33.Vergi Haftası'nı etkinlikle kutladıklarını söyleyen Karabük Defterdarı Osman Koçaş, "Sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi bilincini aşılamak için yaptığımız bu 33.vergi etkinliğimizin tüm mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Koçaş, " Devletin yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların yürütülmesine ve uygulanmasına yetki ve izin veren kanun niteliğinde olan yılları bütçe kanunlarıyla ön görülen bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 85'lik kısmı vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu vesileyle kazançlarının belirli bir kısmını tam ve zamanında mali yükümlülük gereği vergi olarak veren mükelleflerimizin davranışı takdire şayan bir gerçektir. Türk vergi sisteminde beyana dayalılık esastır. Mükellefler elde etmiş oldukları kazanç ve iratlarını vergi yaslarında belirlenen süre içerisinde beyan eder, tarh ve tebliğ edilen ve tahakkuk eden vergiler tahsil aşamasıyla vergi gelirleri olarak devlet hesaplarında yer alır. Ağır sanayi olarak 1937 yılında kurulan Demir Çelik İşletmesi ile birlikte İlimizde yaygınlaşan ve gelişen çelik sektörü öncelikle ülke ekonomisine olmak üzere İlimiz ekonomisine çok büyük katkılar sağlamıştır. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca Defterdarlığımız için belirlenen hedeflere ulaşılması hususunda gurur verici sonuçlar elde edilmiştir. Gerek kaynak tabanlı tahsilat hedeflerimizde gerekse de cari dönem tahsilat hedeflerinde verilen hedeflere fazlasıyla ulaşılmış, uzun bir aradan sonra gelir gider karşılama oranımız yüzde 106 ile merkezi bütçeye kaynak aktarma aşamasına gelmiştir. Bu vesile ile başta kazancının belli bir kısmını hiç çekinmeden büyük bir gururla ve özveri ile vergi olarak veren tüm mükelleflerimize ve çalışanlarımıza tüm paydaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Koçaş ve beraberindeki bir dizi ziyaretlerde bulundu. - KARABÜK

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Atatürk Anıtı, Vergi Haftası, Karabük, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı - Son Dakika Ekonomi


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