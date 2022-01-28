Karabük'te aktif sigortalı sayısı 61 bin 924 kişi

Karabük SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, 2021 yılında aktif sigortalı çalışan sayısının 61 bin 924 kişi olduğunu açıklarken, yaşanan 4 bin 235 iş kazası vakasına 4 milyon 609 bin lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü İsmail Yıldırım'dan 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yıldırım, Karabük nüfusunun geçen yıl 243 bin 614 kişi olduğunu belirterek, "4/a, 4/b ve 4/c olmak üzere aktif sigortalı çalışan sayısının 61 bin 924 kişi, aylık alan 54 bin 557 kişi ve bakmakla yükümlü tutulanların 107 bin 53 kişi. Sosyal Güvenlik kapsamı dışında kalan nüfusun 9 bin 2 kişi olurken, il nüfusuna oranının ise yüzde 3,70" dedi.

Yıldırım, müdürlük olarak yaptıkları ödemeleri ise şöyle sıraladı: "2021 yılında 4/a (SSK) kapsamında 13 kişiye malullük, 586 kişiye yaşlılık ve 223 ölüm aylığı, 330 kişiye cenaze yardımı, 4/b (Bağkur) kapsamında 8 kişiye malullük, 86 kişiye yaşlılık, 117 ölüm aylığı olmak üzere toplamda bin 84 kişiye aylık bağlandı. 160 cenaze yardımı ödeme işlemlerinin yanı sıra 22 yurt dışı borçlanma, 304 askerlik borçlanması ve 120 doğum borçlanması işlemleri yapıldı. Kısa Vadeli Sigortalar Servisi tarafından 29 bin 255 hastalık vakasına 29 milyon 136 bin 16 lira, 4 bin 235 iş kazası vakasına 4 milyon 609 bin 540 lira, bin 111 analık vakasına 3 milyon 85 bin 469 lira ve bin 124 emzirme vakasına 257 bin 662 lira olmak üzere toplamda 29 bin 255 vakaya 29 milyon 136 bin 16 lira ödeme yaptık."

Yıldırım, 2021 yılı aktif işyeri sayılarına da değinerek, il genelinde 4 bin 586 daimi, 563 mevsimlik, 259 kamu ve 4 bin 890 özel işyeri olmak üzere toplam 5 bin 149 işyeri faaliyet gösterdiğini dile getirdi. - KARABÜK