Karabük'te ana sınıflarının mobilyaları meslek liselilerin elinde şekilleniyor - Son Dakika
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Karabük'te ana sınıflarının mobilyaları meslek liselilerin elinde şekilleniyor

22.04.2022 12:02
Karabük'te ana sınıflarının mobilyaları meslek liselilerin elinde şekilleniyor

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında Karabük ve Düzce'deki 35 ana sınıfına mobilya takımı yapıyor.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında Karabük ve Düzce'deki 35 ana sınıfına mobilya takımı yapıyor.

Mobilya ve iç mekan tasarımı öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde ana sınıflarına masa, askılık, ayakkabı dolabı, öğretmen ve öğrenci dolapları ile kitaplık üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında atölyede çalışan öğrenciler, ahşabı çeşitli aşamalardan geçirerek ana sınıfı için kullanıma hazır hale getiriyor.

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler hem mesleki tecrübe ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

"Düzce için 20 ana sınıfı takımını bitirdik"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Karabük eğitim ailesi olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in liderliğinde Vali Fuat Gürel'in himayelerinde bakanlığın belirlediği projeleri uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği projelerden birinin de "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" olduğunu belirten Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Merkezleri tarafından Karabük'e ana sınıfı takımları projesi verildiğini anlattı.

Akbaş, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ana sınıfı takımlarının öğrenciler ve öğretmenler tarafından üretilmeye başlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Düzce için 20 ana sınıfı takımını bitirdik, teslim edeceğiz. Karabük genelinde bulunan 15 ana sınıfına da takımlarını teslim etmeyi planlıyoruz. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu güzel çalışmaları yapması, aynı zamanda hayata hazırlanmaları bizim açımızdan çok değerli. Bu çalışmaları yapan okulumuza, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."

"Yakın zamanda işlerin tamamını bitirmiş olacağız"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Dal Şefi Emrullah Küçükali de gelen sipariş üzerine çalıştıklarını vurguladı.

Ana sınıfı mobilyası üretimini sürdürdüklerini aktaran Küçükali, "Her takımda 4 masa, 3 oyuncak dolabı, 2 askılık dolabı, öğretmen dolabı ve kitaplık mevcut. Üretimi yüzde 90 oranında tamamladık. Öğrencilerimizle ara tatilde de çalıştık. Uygulama olunca öğrenciler de hevesle çalışıyorlar. Döner sermayeden de ücret alıyorlar. Bu durum onları memnun ediyor. Şu anda montaj aşamasındayız. Yakın zamanda işlerin tamamını bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Okulun 11. sınıf öğrencisi Yasin Ünlü de ana sınıflarının ve kütüphanelerin ahşap parçalarının üretim aşamalarında çalıştığını anlattı. Uygulamalı eğitimle el becerisini geliştirdiğini ifade eden Ünlü, okulda çok iyi eğitim aldıklarını dile getirdi.

Ünlü, döner sermayeden aldıkları ücretle harçlıklarını çıkarıp aile bütçesine de katkı sağladıklarını kaydetti.

Mehmet Eren Afan ise ekip çalışmasıyla okulların ahşap materyallerini ürettiklerini, uygulamalı eğitim aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

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milli eğitim bakanlığı, Karabük, Düzce, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karabük'te ana sınıflarının mobilyaları meslek liselilerin elinde şekilleniyor - Son Dakika


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