Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 621'e yükseldi - Son Dakika
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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 621'e yükseldi

25.05.2022 11:48
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 621'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 41 bin 910'u otomobil olmak üzere 68 bin 621'ye yükseldiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 41 bin 910'u otomobil olmak üzere 68 bin 621'ye yükseldiği bildirildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022 yılı Mart ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığının ve toplam kayıtlı aracın 25 milyon 594 bin 663 adet olduğu belirtildi.

Karabük'te 2022 yılı mart ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı 68 bin 621 araçtan, 41 bin 910'u otomobil, bin 626'sı minibüs, 552'si otobüs, 9 bin 847'si kamyonet, 3 bin 107'si kamyon, 5 bin 147'si motosiklet, 6 bin 156'i traktör, 276'sı da özel amaçlı araç olduğu ifade edildi.

Verilere göre, mart ayı sonu itibariyle Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 99 508'i otomobil olmak üzere 163 bin 828 olurken, Bartın'da ise 30 bin 838'i otomobil olmak üzere 54 bin 637'ye ulaştı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Karabük, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 68 bin 621'e yükseldi - Son Dakika


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