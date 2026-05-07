Karaca'dan Kapsayıcı Sofra Ürünleri

Karaca, tutma becerilerinde kalıcı ya da geçici zorluklar yaşayan bireylerin sofra deneyiminde karşılaştıkları ihtiyaçlara odaklanan yeni ürün serisi "For All"ı beğeniye sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kapsayıcı tasarım anlayışıyla geliştirilen seri, dökülme önleyici tabak ve kase, yemek yemeye yardımcı çatal, kaşık ve bıçakla içecek kabından oluşuyor.

Karaca seriyle aynı masada buluşma deneyimini herkes için daha eşit ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.

For All serisi, farklı fiziksel ihtiyaçlara yanıt veren, kullanıcı dostu ve destekleyici ürünlerden oluşuyor. Vantuzlu tabanı sayesinde yüzeye sabitlenen dökülme önleyici tabak, yemek sırasında kayma ve dökülme riskini minimuma indirerek özellikle tek elle kullanımda ya da motor kontrol zorluğu yaşayan bireyler için güvenli bir zemin oluşturuyor.

Güçlü vantuz tabanıyla tasarlanan dökülme önleyici kase ise yemeğin kontrolünü artırarak daha rahat ve temiz bir deneyim sağlıyor.

Seride yer alan yemek yemeye yardımcı çatal, ayarlanabilir kayışı ve bükülebilir yapısıyla kullanıcının eline uyum sağlayarak kavrama güçlüğü yaşayan bireyler için daha kontrollü bir kullanım sunuyor.

Elin doğal hareketini destekleyen yardımcı kaşık ise sınırlı el ve bilek hareketine sahip kullanıcılar için konforu artırırken, bükülebilir sapı ve destekleyici tasarımıyla yardımcı bıçak, kesme işlemini minimum eforla mümkün kılıyor.

Sızdırmaz silikon kapaklı ve çift kulplu tasarımıyla geliştirilen içecek kabı ise güvenli bir içim deneyimi sağlıyor. Kap, özellikle yutma güçlüğü yaşayan ya da el kontrolünde sınırlılık bulunan kullanıcılar için destekleyici bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Serisi, markanın sosyal sorumluluk yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Karaca, kapsayıcı tasarımı yalnızca bir ürün geliştirme süreci olarak değil, toplumsal eşitliğe katkı sunan bir sorumluluk alanı olarak ele alıyor.