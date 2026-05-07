Karaca'dan Kapsayıcı Sofra Ürünleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaca'dan Kapsayıcı Sofra Ürünleri

07.05.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaca, 'For All' serisiyle tutma güçlüğü çekenler için erişilebilir sofra ürünleri sundu.

Karaca, tutma becerilerinde kalıcı ya da geçici zorluklar yaşayan bireylerin sofra deneyiminde karşılaştıkları ihtiyaçlara odaklanan yeni ürün serisi "For All"ı beğeniye sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kapsayıcı tasarım anlayışıyla geliştirilen seri, dökülme önleyici tabak ve kase, yemek yemeye yardımcı çatal, kaşık ve bıçakla içecek kabından oluşuyor.

Karaca seriyle aynı masada buluşma deneyimini herkes için daha eşit ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.

For All serisi, farklı fiziksel ihtiyaçlara yanıt veren, kullanıcı dostu ve destekleyici ürünlerden oluşuyor. Vantuzlu tabanı sayesinde yüzeye sabitlenen dökülme önleyici tabak, yemek sırasında kayma ve dökülme riskini minimuma indirerek özellikle tek elle kullanımda ya da motor kontrol zorluğu yaşayan bireyler için güvenli bir zemin oluşturuyor.

Güçlü vantuz tabanıyla tasarlanan dökülme önleyici kase ise yemeğin kontrolünü artırarak daha rahat ve temiz bir deneyim sağlıyor.

Seride yer alan yemek yemeye yardımcı çatal, ayarlanabilir kayışı ve bükülebilir yapısıyla kullanıcının eline uyum sağlayarak kavrama güçlüğü yaşayan bireyler için daha kontrollü bir kullanım sunuyor.

Elin doğal hareketini destekleyen yardımcı kaşık ise sınırlı el ve bilek hareketine sahip kullanıcılar için konforu artırırken, bükülebilir sapı ve destekleyici tasarımıyla yardımcı bıçak, kesme işlemini minimum eforla mümkün kılıyor.

Sızdırmaz silikon kapaklı ve çift kulplu tasarımıyla geliştirilen içecek kabı ise güvenli bir içim deneyimi sağlıyor. Kap, özellikle yutma güçlüğü yaşayan ya da el kontrolünde sınırlılık bulunan kullanıcılar için destekleyici bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Serisi, markanın sosyal sorumluluk yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Karaca, kapsayıcı tasarımı yalnızca bir ürün geliştirme süreci olarak değil, toplumsal eşitliğe katkı sunan bir sorumluluk alanı olarak ele alıyor.

Kaynak: AA

Gastronomi, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaca'dan Kapsayıcı Sofra Ürünleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:13
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:18:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Karaca'dan Kapsayıcı Sofra Ürünleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.