Ekonomi

Karaca'dan Yenilenebilir Enerji Adımı

11.02.2026 18:02
Karaca Grup, mağazalarının elektriğinin %50'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak.

Karaca Grup, "Mağazalarda Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında mağazalarının tükettiği elektriğin yüzde 50'si için Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Karaca, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projeyle çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonlarında kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü 2030 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı taahhüt eden Karaca, mağazalarında yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğini odağına alan entegre bir dönüşüm sürecini hayata geçirdi.

Şirket, 2024 yılı itibarıyla mağazalarındaki enerji tüketimini daha etkin yönetebilmek için bulut tabanlı enerji izleme teknolojilerine geçiş yaptı. Dönüşüm sayesinde mağazalardaki elektrik tüketimi anlık takip edilerek verimlilik artırıcı aksiyonlar uygulandı.

Pilot uygulamada yüzde 40 enerji tasarrufu elde edildi

Projenin pilot aşaması İstanbul'da bulunan 10 Karaca mağazasında gerçekleştirildi. İlk 4 aylık süreçte elde edilen veriler doğrultusunda, mağazalarda yüzde 40 oranında enerji tasarrufu sağlandı.

Pilot uygulamadan elde edilen başarılı sonuçların ardından geçen yıl itibarıyla proje, tüm Karaca mağazalarına yaygınlaştırıldı ve bu sayede enerji verimliliği artırıldı.

Grup, aynı yıl içerisinde tüm mağazalarının tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 50'si için I-REC temin etti. Bu adımla yenilenebilir enerji santrallerinin finansmanına katkı sağlanırken, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik ilerleme kaydedildi.

Karaca Grup, söz konusu projeyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "Erişilebilir ve Temiz Enerji", "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" ve "İklim Eylemi" hedeflerine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

