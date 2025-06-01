Karacabay Tarım İşletmesi\'nde Koyunculuk Faaliyetleri

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabay Tarım İşletmesi, koyunculuk faaliyetleri ile hem bölge üreticisine destek sağlıyor, hem de üretimleriyle ekonomiye katkı sunuyor.

Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi bulanan Karacabay Tarım İşletmesinde 49 bini ekilebilir olmak üzere 89 bin dekar arazi bulunuyor. Geniş alana sahip işletmede, bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor. Hayvancılık faaliyetleri olarak koyunculuk, sığırcılık, safkan Arap atı yetiştiriciliği ile akbaş ve kangal çoban köpeği yetiştiriciliği yapılıyor.

Karacabay Tarım İşletmesi Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık, işletmede etçi özelliğiyle öne çıkmış, 5 bin ana Karacabey merinosu, 1800 ana yerli kıvırcık ve 1800 Türktahirova ırkı olmak üzere 20 bin baş küçükbaş hayvan ile faaliyet yürüttüklerini anlattı. Koyunculuk biriminin hem ülke ekonomisine hem de bölge üreticisine önemli katkı sunduğunu dile getiren Yanık, şöyle konuştu:

"İşletmemizde koçları bir kez katıp bir kez doğum yaptırıyoruz. Bölgeye iyi adabte olmuş hayvanlarla faaliyetlerimiz var. Yetiştirdiğimiz 3 ırkla üreticilerin taleplerine yanıt vermeye çalışıyoruz. Süt üretimi de yapıyoruz. Yılda kıvırcık ve Türktahirova'dan sağdımız 25-30 ton arası süt üretimi yapılıyor. Bunları bölgedeki süt firmalarına satarak işletmeye gelir sağlıyoruz."

Karacabey merinosunun Alman merinosu ile kıvırcığın melezlemesi ile elde edilmiş bölgeye iyi adapte olmuş ırk olarak talep gördüğünü aktaran Yanık, "Etçil olarak büyük ilgi görüyor. Kıvırcık da et kaliesi yönünden birinci sırada geliyor lezzetiyle. Üreticiler bizden damızlık alıyor. Bu açıdan bölgenin kaliteli sürülere sahip olmasında önemli bir görevi yerine getiriyoruz. Sürüden ayırdığımız hayvanlar oluyor. Onlar da kesip et olarak değerlendiriyor ve işletmeye gelir sağlıyoruz" dedi. - BURSA