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Karacabey Belediyesi ile BEM-BİR SEN arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Karacabey Belediyesi ile BEM-BİR SEN arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Karacabey Belediyesi, BEM-BİR SEN ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalayarak belediye personelinin ek gelir almasını sağladı. Başkan Ali Özkan, belediye çalışanlarının emeklerinin karşılığını almasından gurur duyduklarını belirtti ve Karacabey için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karacabey Belediyesi ile BEM-BİR SEN arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
08.01.2024 - 16:21,
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Karacabey'de belediye personelinin mutluluğu ve refahı için önemli bir adım daha atıldı.

Karacabey Belediyesi ile BEM-BİR SEN arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Başkan Ali Özkan, sosyal denge sözleşmesiyle Ocak 2024 itibariyle belediyede görevli memur ve sözleşmeli personelin ek gelir alacağını müjdeledi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Cenk Davulcu ve 3 No'lu Şube Başkanı Kadir Kaş, ilgili sözleşmeyi çalışanlara hayırlı olması temennileri ile imzaladı.

Başkan Ali Özkan, ilçe halkı yararına projelere personelin özverili çalışmaları ile imza atıldığını belirterek, belediye çalışanlarının emeklerinin karşılığını almasından her zaman gurur duyduklarını kaydetti. Özkan, "Hepimizin ortak paydası Karacabey. Karacabey Belediyemizde çalışan her bir mesai arkadaşımız bizim için çok kıymetli. Bizler de belediyemizin kaynaklarını en doğru ve etkin şekilde kullanarak, tüm belediye çalışanlarımızın haklarını verebilmek adına gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızın devam eden 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'ni yenileyerek, hak ettikleri şartları sunmaya çalıştık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Karacabey'imiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Karacabey Belediyesi ile BEM-BİR SEN arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karacabey Belediyesi ile BEM-BİR SEN arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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