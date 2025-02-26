Karacabey Belediyesi'nden Çalışanlara Yeni Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Karacabey Belediyesi'nden Çalışanlara Yeni Toplu İş Sözleşmesi

Karacabey Belediyesi\'nden Çalışanlara Yeni Toplu İş Sözleşmesi

Karacabey Belediyesi ve BELKAR A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük maaş 37 bin lira olarak belirlenirken, mevsimlik çalışmaya son verildi. Başkan Karabatı, çalışan haklarını koruyacak yeni düzenlemeler yapacaklarını açıkladı.

26.02.2025 17:17  Güncelleme: 17:18
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Karacabey Belediyesi ve BELKAR A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. Anlaşma ile en düşük maaş 37 bin lira olarak belirlenirken, mevsimlik çalışmaya son verildi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, çalışan haklarını korumaya yönelik önemli adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan anlaşma çerçevesinde en düşük maaş 37 bin lira olurken, belediye çalışanlarının haklarını güvence altına almak adına, mevsimlik çalışmaya son verildi. İmza törenine Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, sendika yetkilileri ve personel katıldı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Karacabey Belediyesi olarak, çalışanlarımızın haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve sendikal güvenceleri güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesindeki tüm emekçilerimizin daha iyi şartlarda görev yapabilmesi adına sendikamızla birlikte önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Çalışanlarımızın haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiş olup, bu sürenin aşılmaması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın çalışanlarımıza hafta içinde 1 gün izin hakkı tanınacaktır. Hamile çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, günlük çalışma süreleri en fazla 7 saat olarak düzenlenecektir. Çalışanlarımızın sosyal ve özel durumlarını dikkate alarak, idari izin uygulamalarına devam edilecektir. Sendikal hakların korunması ve geliştirilmesi için birlikte hareket ederek, emekçilerin haklarını her şartta savunmaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz. Çalışanlarımızın haklarını güvence altına almak adına, mevsimlik çalışmaya son verilerek daha istikrarlı ve güvenceli bir çalışma düzeni oluşturulacaktır."

Karacabey Belediyesi olarak, emeğin ve alın terinin en değerli hak olduğuna inandıklarını ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürdüklrini belirten Karabatı, "Çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik refahını ön planda tutarak, daha verimli ve mutlu bir çalışma ortamı hedefindeyiz. Bu nedenle, çalışma şartlarını sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirmeler yapıyoruz. Ayrıca, belediye olarak eğitim ve kişisel gelişim programlarına önem veriyoruz. Çalışanlarımızın kariyer gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler ve seminerler düzenlemekteyiz. Bu sayede, çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini artırarak, hem kişisel hem de profesyonel anlamda gelişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında, sosyal etkinlikler ve organizasyonlar düzenleyerek, çalışanlarımız arasında güçlü bir bağ ve dayanışma ruhu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde, çalışanlarımızın motivasyonunu artırarak, iş hayatında daha enerjik ve pozitif bir ortam hedefliyoruz. Sonuç olarak, tüm çalışanlarımızın emeği bizim için kıymetlidir. Daha güçlü, daha adil ve daha güvenli bir çalışma ortamı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Karacabey hepimizin. Emeğinize ve katkınıza değer veriyoruz" dedi.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Uzmanı Volkan Bayram ise, Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında imzalanan toplu sözleşmenin olumlu olduğunu belirterek, "Bunu yapmak gönül işidir. Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı'nın işçiye, alın terine verdiği kıymeti iyi biliyoruz. Sağ olsun, bizleri mahcup etmedi. Önümüzdeki yıllarda şartları daha da iyileştireceğine inancımız tamdır. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karacabey Belediyesi'nden Çalışanlara Yeni Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika

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