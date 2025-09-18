Karacabey Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek - Son Dakika
Karacabey Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek

Karacabey Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek
18.09.2025 11:46  Güncelleme: 11:47
Karacabey Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılına giren ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye çeki desteği sağlayarak eğitimde eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, eğitimin toplum için önemine dikkat çekerek projelerin sürdürüleceğini belirtti.

Karacabey Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye çeki desteği sağlayan belediye, öğrencilerin okul yolculuğuna eşit ve güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunuyor. Dağıtımı sona eren kırtasiye çekleriyle ihtiyaçlı öğrencilere bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Eğitim geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurdur. Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karacabey Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye çeki desteğinde bulunan belediye, çocukların okul yolculuklarında eksiklerini gidermelerine katkı sağlıyor.

Karacabey Belediyesi, öğrencilerin derslerine eksiksiz ve güçlü bir şekilde başlamalarını hedefleniyor. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, eğitimin her zaman öncelikli konularından biri olduğunun altını çizerek, "Eğitim, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumların akıbetini şekillendiren en önemli unsurdur. Bizler Karacabey Belediyesi olarak, çocuklarımızın eşit şartlarda ve güçlü bir başlangıç yapabilmesi için her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte kırtasiye çeki desteklerimizi öğrencilerimize ulaştırarak onların okul yolculuğuna katkı sunmak bizim için büyük bir gururdur.

Bizim en büyük yatırımımız insana ve eğitime yapılan yatırımdır. Bu anlayışla projelerimizi şekillendiriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Tüm evlatlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyor; ailelerimize ve öğretmenlerimize de bu zorlu ama kutsal yolculukta kolaylıklar temenni ediyorum." dedi.

Veliler ve öğrenciler, sağlanan destekten dolayı Karacabey Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin çocukların eğitim hayatına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Karacabey Belediyesi, yıl boyunca öğrencilere yönelik eğitim desteklerini sürdürmeyi planlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Fatih Karabatı, Karacabey

Son Dakika Ekonomi Karacabey Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Karacabey Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek - Son Dakika
