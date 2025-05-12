Karacabey Belediyesi Yaz Sezonu İçin Yeniköy\'de Hazırlıklara Başladı

Karacabey Belediyesi, yaklaşan turizm sezonu öncesi Yeniköy ve çevresinde kapsamlı bir hazırlık süreci başlattı.

Karacabey Belediyesi, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Yeniköy'de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdi. İncelemelerde, Bayramdere Mahalle Muhtarı Muzaffer Melen'in yanı sıra Destek Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Orman, Park ve Bahçeler Müdürü Elif Terzi, Temizlik İşleri Müdürü Tolga Mutlu da hazır bulundu.

Başkan Karabatı, ziyaret sırasında ilgili müdürlüklerden bilgi alarak, yapılan çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle Yeniköy'deki sosyal alanlar ve turistik bölgelerin hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet verebilmesi adına geniş çaplı bir hazırlık süreci yürütüldüğü belirtildi.

Piknik alanları ve karavan parklarında aydınlatma ve bakım çalışmaları Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeniköy'deki piknik alanlarında aydınlatma sistemlerinin kurulumu sürüyor. Aynı zamanda karavan parkında da bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamp alanlarında bulunan konaklama evlerinin ise tamirat ve tadilat işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Bu sayede vatandaşların konforlu ve huzurlu bir tatil geçirmesi hedefleniyor.

Sahile 29 bin adet mevsimlik çiçek dikildi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise sahil şeridinde yoğun bir peyzaj çalışması yürütüyor. Bu kapsamda Yeniköy sahiline toplam 29 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca günübirlik tatil evlerinin çevresinde de düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kapsamlı temizlik ve bakım seferberliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, yaklaşan yaz sezonu öncesi Yeniköy, Bayramdere, Kurşunlu, Boğazköy ve çevresinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler altyapıdan çevre temizliğine, sosyal hizmetlerden park ve yol düzenlemelerine kadar birçok alanda sahada aktif görev alıyor. Bu kapsamda park, düğün salonu, sağlık ocağı, mezarlıklar ve cami bahçelerinde ot biçme, çevre temizliği ve dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

"Hep birlikte daha güzel bir Karacabey için"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, turizm sezonu öncesi yürütülen yoğun çalışmaları değendirdi. Başkan Karabatı, özellikle Yeniköy ve çevresinde yapılan temizlik, düzenleme ve hazırlık faaliyetlerine dikkat çekerek, belediye ekiplerinin yaz sezonuna en iyi şekilde hazırlanmak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Açıklamasında Karacabey'in doğal güzelliklerine ve turizm potansiyeline yakışır bir şekilde vatandaşların ve ziyaretçilerin huzur içinde zaman geçirebileceği bir ortam oluşturmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Karabatı, sahada aktif olarak görev yapan tüm belediye personeline teşekkür etti. Çalışmaların sadece bir temizlik faaliyetiyle sınırlı olmadığını, altyapı düzenlemeleri, sahil ve çevre düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve çevresel sürdürülebilirliği artıracak uygulamaları da kapsadığını belirtti.

"Hep birlikte daha güzel bir Karacabey için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesiyle bu çabaların sürekliliğine ve toplumsal katılımın önemine de vurgu yapan Başkan Karabatı, hem belediye ekiplerinin hem de vatandaşların el birliğiyle Karacabey'i daha yaşanabilir ve cazip bir kent haline getirme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Yeniköy'de sezon öncesi hummalı bir çalışma yürüten Karacabey Belediyesi, bu sayede yaz aylarında bölgeye olan ilgiyi artırmayı ve turizm potansiyelini daha etkin kullanmayı hedefliyor. - BURSA